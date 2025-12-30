文化，讓臺南不只是被看見 而是每天都值得走進的城市

▲文化局局長黃雅玲與文化局團隊合影。(記者劉秋菊攝影)

【記者 劉秋菊／台南 報導】臺南市政府文化局今（30）日舉辦 2025 年終成果記者會，說明年度文化施政概況，並以「長期文化治理」為核心，同時也揭示 2026 年文化推展重點方向。文化局長黃雅玲表示，文化政策的關鍵不在短期活動聲量，而在制度建構與場域經營，讓文化能夠持續進入城市日常，成為臺南穩定而深厚的城市底蘊。

▲文化局局長黃雅玲強調，文化施政是一條需要時間累積的道路，讓文化不只是被看見，而是真正成為市民生活的一部分。(記者劉秋菊攝影)

廣告 廣告

文化局長黃雅玲簡報時指出，2025 年在大型藝文活動、文化園區經營、城市品牌及影視政策等面向已逐步到位，包括全年策劃的臺南新藝獎、國際音樂節、漁光島生活節、臺南藝術節，以及月津港燈節、新營波光節、月之美術館、龍崎空山祭等指標型活動，讓文化成為城市持續運轉的日常風景。局長也表示上週甫剛開幕的空山祭，首次改變開放日期，光上週末的參觀人次已達7177人次，門票收入也有32萬多的進帳，成績亮眼也期待後續成長；同時完成城市品牌識別系統建置，並透過文創 IP「巷仔 Niau」推動文化內容商品化，目前已開發 20 多項商品，累積超過 600 萬元營收，展現文化政策由活動走向產業與品牌的延伸成果。

而在文化資產與街區治理方面，文化局持續推動老屋與歷史場域再生，透過《一起府城．打開大街》計畫，串聯府城重要節點。今年也完成 3 戶老屋立面整修，並推動東門段殘跡環境改善，逐步形塑「生活中的歷史街區」。同時面對今年初的地震與年中的颱風等災害，在文化資產造成不少損傷，文資處處理超過 100 處文化資產受損案件，並成功爭取中央補助經費超過 3.5 億元，持續推動古蹟修復與傳統技藝保存，讓老城不只是被保存，更能被理解與傳承。

局長黃雅玲表示面對即將到來的 2026 年，文化局將正式進入「制度化、平台化」的文化治理新階段。首要重點為成立「行政法人臺南市歷史文化場域經理平台」，整合古蹟、歷史建築與文化場域的專業經營能量，提升管理彈性與營運效能，讓文化資產不僅被保存，更能被活化與使用。

▲台南市民族管絃樂團團長陳柏元及團員暖場時，以國樂方式演奏本土民謠，曲目動聽。(記者劉秋菊攝影)

文化設施與公共空間升級亦是明年度重要工作。臺南文化中心將啟動分階段升級整建計畫，同步完成 E5 藝廊與立體停車場展覽空間，並推出開幕展覽，回應當代藝術與社會議題；同時成立全新品牌「Let’s Asobi」，以文化場域為核心，串聯展覽、表演與生活體驗，打造更具辨識度的文化空間品牌。

文化基礎建設方面，總經費逾 3 億元的「李科永紀念圖書館新建工程」預計於 2026 年上半年開工，由日本建築師伊東豊雄操刀設計，將成為臺南首座以兒童為核心的專屬圖書館，為城市閱讀與文化教育奠定長遠基礎。

影視政策方面，近期大受好評的「大濛」有超過七成的場景就是在台南與岸內完成拍攝，可顯示臺南對於影視產業的支持。岸內影視基地將於 2026 年開放營運與參觀，而相關影視補助與基礎建設投入經費超過 16 億元，從場景建置、產業培育到拍攝支援，逐步建立完整影視產業鏈，帶動地方發展，打造南臺灣具代表性的影視產業聚落，深化臺南作為影視友善城市的角色。

在大型文化活動方面，2026 年南瀛國際民俗藝術節將以全新識別系統亮相；月津港燈節、龍崎空山祭、新營波光節等品牌型活動亦將推出全新策展主題與跨域合作，持續累積臺南在藝術策展與城市美學上的能量。

局長黃雅玲最後強調，文化施政是一條需要時間累積的道路，文化局將持續以制度、場域與專業為核心，穩健推動各項計畫，讓文化不只是被看見，而是真正成為市民生活的一部分。