文吉電機董事長慰問憲兵上士 祝福早日康復

桃園市軍人服務站站長陳中吉代表文吉電機董事長慰問憲兵上士，祝福早日康復。（軍人服務站提供）

記者陳華興／桃園報導

服務於憲兵警衛大隊羅元佑上士，因服勤時不慎造成左肩關節脫臼及關節唇撕裂，經至內湖三軍總醫院手術治療後，仍需修養及復健；桃園市軍人服務站接獲單位申請後，隨即協請文吉電機有限公司董事長莊堯安先生辦理慰慰事宜，展現軍人之友社的服務精神。

二十九日下午由站長陳中吉代表莊董事長親赴羅上士家中關懷慰問，由同仁口中得知，羅上士平時積極向上，在單位執勤時也非常的認真盡職，工作表現很努力，時刻都以認真、仔細、負責的心態去做好自己的每一份工作，深獲得長官好評。

陳中吉站長探視時首先轉達莊堯安董事長對羅上士關懷慰問之意，並代為轉贈慰問金。瞭解傷情及醫治狀況後，也表達關心及問候，祝福羅上士能早日康復，回到健康狀態。羅上士除感謝莊董事長慷慨解囊善舉、熱心公益外，對軍友社的第一線服務也感受到了無限的關愛和鼓勵，強調傷勢好轉回到工作崗位後，一定會更加的努力工作，盡責盡職，堅守本心、本位。