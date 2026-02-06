文園過大年 迎春活動起跑

結合佳里金唐殿三年一科的「蕭壠香，推出蜈蚣陣小神童換裝體驗。(記者盧萍珊攝)

記者盧萍珊∕佳里報導

迎接馬年到來，佳里蕭壠文化園區、麻豆總爺藝文中心、水交社文化園區、仁德二空新村園區，將在春節期間推出各項走春活動。其中蕭壠「馬上來團圓」迎春系列活動，結合佳里金唐殿三年一科的「蕭壠香，推出兼具傳統底蘊與當代創意內容，二月十八到二十一日（大年初二至初五）熱鬧登場。

包括副市長葉澤山、文化局長黃雅玲六日參加蕭壠走春活動宣傳。葉澤山表示，迎春活動融入傳統年節習俗、三月登場的「蕭壠香」文化，讓民眾感受過年的熱鬧。

蕭壠「馬上來團圓」迎春活動，二月十八到二十一日熱鬧登場。(記者盧萍珊攝)

黃雅玲說，蕭壠「馬上來團圓」二月八日由麻豆新生代舞蹈劇團演出舞蹈劇《蕭壠?渡與醮》暖身，二月十八日至二十一日有蘇俊穎掌中木偶劇團、快樂鳥兒童劇團及大頭哥哥泡泡秀，另有蕭壠香科文化小學堂、平安符拓印、手寫與彩繪春聯和香包、鞭炮發射器DIY與年菜親子工作坊等。現場也有蜈蚣陣小神童換裝、蜈蚣陣燈籠彩繪祈福及陣頭表演，另有迎春市集、街頭藝人演出與集章，營造熱鬧又溫馨的春節氛圍。

麻豆總爺園區在年初二至初五舉辦總爺蜜風藝術節，陪伴遊客走春吃甜甜、過好年，園區在入口處設置大型搖搖木馬裝置的拍照打卡點，推出甜蜜蜜市集、樂團和街頭藝人表演及椪糖等DIY體驗。

水交社園區在年初二至初四有水交社新春同樂會，結合眷村記憶，打造闔家歡樂的體驗，舉辦市集、表演、桂子山走讀活動、闖關好禮贈送 。二空新村走春活動在年初一至初三舉辦市集、街頭藝人表演、紅布包袋DIY等。