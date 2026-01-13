文大推廣教育台南分部啟用 滿足地方需求

台南市副市長趙卿惠（左）與文化大學校長王子奇（右）共同完成「插旗台南」啟動儀式，象徵文化大學積極深耕南台灣，打造跨域教育的重要據點。(圖:文化大學提供)

▲台南市副市長趙卿惠（左）與文化大學校長王子奇（右）共同完成「插旗台南」啟動儀式，象徵文化大學積極深耕南台灣，打造跨域教育的重要據點。(圖:文化大學提供)

中國文化大學推廣教育部全新設立的「台南分部」於十三日隆重開幕，文化大學校長王子奇親自主持揭牌儀式，標誌著台南分部的正式啟用。開幕典禮上，來自各界的貴賓雲集，包括台南市副市長趙卿惠、副市長姜淋煌及其他合作單位代表、產學界專家等，共同見證這一重要的里程碑，象徵著文化大學在南台灣的深耕與終身學習的拓展。

校長王子奇指出，文化大學推廣教育部將專注於「運動健康」與「藝術文創」兩大核心課程，期望成為南部地區推動終身學習、培養跨域專業人才及促進產學連結的重要據點，為地方發展注入創新動能。

他強調，文化大學推廣教育部每年開設約九千門課程，服務超過十五萬名學員，並不僅僅是上課的場所，更是連結企業、政府機關與民間資源的教育平台，期待成為台南市民的「好鄰居」。無論是想上課、開課或教課，文化大學推廣教育部都是最佳選擇，未來將與高雄、台中、台北、桃園等分部形成完整的推廣教育網絡，使文化推廣成為民眾首選的終身學習平台。

台南市副市長趙卿惠表示，作為文化大學的校友，今天的開幕典禮更像是一場溫馨的校友聚會。文化大學是全台校友人數最多的大學，並在推廣教育領域能夠更貼近市民的實際需求。期待未來能在綠色旅遊、農村休閒及城市與鄉村的學習需求課程推動上與市府攜手合作，促進政府與民間的溝通，讓台南的學習環境更加

多元。

在主持人的引導下，校長與貴賓們進行了「插旗儀式」，宣告文化大學推廣教育部正式在台南啟動。隨後，大家揭開「文化大學推廣教育部－台南分部」的新招牌，現場掌聲與歡呼聲不斷，慶祝氣氛熱烈。

典禮中還舉行了ＭＯＵ簽約儀式，邀請多家合作單位代表簽署備忘錄，象徵未來在課程推動、專業培訓及跨域合作上的夥伴關係。特別邀請一０四法拍網董事長林德泉及台灣生活規劃術協會理事長謝美珍發表祝賀致詞，對台南分部的成立表示肯定與祝福，展現深耕在地的決心。

文化大學推廣教育部教育長李世聰表示，台南分部的空間規劃以「專業×科技」為核心，面積約二百坪，結合舒適的教學環境與數位設備，提供人性化與現代化的學習空間。課程涵蓋學分課程、證照培訓及職場競爭力提升，並融入台南在地文化與產業特色，使學習更貼近生活。