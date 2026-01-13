文大推廣教育部台南分部揭牌成立

文化大學推廣教育部「台南分部」十三日揭牌成立。 （記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

文化大學推廣教育部布局南台灣，「台南分部」十三日揭牌成立，不僅象徵文大推廣南向扎根的重要一步，更代表以「北中南同步學習」為核心理念，打造跨區域、無縫接軌的學習網絡。

文化大學推廣教育部於一九七一年成立，堅持提倡全民終身學習為目標，致力提供社會人士所需要的學位與非關學位的多元學習機會，連續十年獲得教育部大學評鑑「推廣服務」項目績優學校。「台南分部」以「專業、科技」為設計主軸，課程內容有學分、證照、職場競爭力等課程，亦將融入在地文化與產業特色，讓學習不僅是知識的累積，更是一種生活態度。

副市長趙卿惠表示，身為文大校友感到十分欣慰，見證文大在台南地區的持續發展。成大以科技領域為重點，文大則著重藝術、觀光等多元領域，未來可結合綠色休閒及長照服務等領域，滿足多元社會服務需求。

文大校長王子奇指出，文大一年可開設約九千門課程，年度學員人數約十五萬人，台南分部成立將使全校推廣人數再提升，未來將以節能、人工智慧、運動健康及藝術文創等主題，與大型機構合作開辦課程，擴大服務範圍並深化教學內容。