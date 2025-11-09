文大校友返校節 謝玲玲畫作義賣捐校務發展基金 奧運金牌林郁婷現身感謝母校

2025文化大學逾千名校友返校同慶校友返校節。(圖:文化大學提供)

中國文化大學「二０二五華岡校友返校節」於八日在體育館二樓盛大舉行，活動從紀念創辦人張其昀博士一百二十五歲冥誕追思揭開序幕，現場席開108桌，吸引超過一千名校友熱情返校。今年以「洄游再會．共聚華岡」為主題，來自海內外的校友齊聚一堂，共同回味青春記憶、分享人生歷程，現場洋溢笑聲與感動，氣氛熱烈溫馨。

台灣首位奧運拳擊金牌得主、一一四年度傑出校友暨文化大學體育學系助理教授林郁婷，特別返校與學長姐們一同慶賀。她表示，因為有文化大學的栽培，才有今天的我；甫獲文化大學名譽博士、師承黃君璧大師的知名演員謝玲玲，特別捐贈畫作《九寨玉帶河》義賣籌募校務發展基金，由校友總會會長黃良華以五十萬元標得，所得全數捐作校務發展基金。

王子奇校長並親自頒授傑出校友證書予遠從美國返台參加活動的金鷹國際集團董事長王恆，表彰其卓越成就與對母校的長年支持。王恆董事長表示，越是離母校越遠，越能感受母校的恩情，未來將積極回校參與活動，號召更多校友為文化大學貢獻心力。

王子奇校長以「校長兼校友」的雙重身分致詞，感謝全球華岡人一路以來的支持。他指出，文化大學自創校以來已培育近三十萬名校友，遍布世界各地，憑藉「質、樸、堅、毅」的精神在各行各業發光發熱。面對少子化與教育轉型挑戰，文化大學持續推動永續創新。

一一四學年度大學部註冊率達百分之九十點五二，顯示社會對文大教育品質的高度肯定，此外，攜手華碩成立全台首間「CCU AI Lab」，邁向ＡＩ智慧教育新紀元；並推動「光電風雨廊帶」、「太陽能球場」等綠色校園工程，每年減碳超過三百公噸，落實環境永續理念。

在體育領域，文大女籃於ＵＢＡ大專籃球聯賽勇奪第二十座冠軍，刷新ＵＢＡ最多冠軍紀錄；世界棒球十二強冠軍隊中亦有多位文大校友入選，展現文大在體育育才方面的深厚實力。

校園生活方面，全聯福利中心進駐校園成為台北市首間「校園全聯」，並新增宿舍床位與接駁服務，充分體現「以學生為本」的教育理念。由建築及都市設計學系與盧毓駿教授研究中心共同研發的「大成館微型積木」首度亮相。

校友總會理事長黃良華表示，「匯集文化人，力量大無窮。未來將凝聚更多華岡人返校參與活動，匯聚更強大的力量，讓文化大學持續茁壯。校友的力量，將是文化大學永續發展最堅實的後盾。」