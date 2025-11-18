文大生陳姿卉設計新型催化材料 登國際期刊封面

（中央社記者許秩維台北18日電）中國文化大學化材系學生陳姿卉，以電腦模擬與材料計算為核心，成功設計出新型催化材料，兼具環境治理與工業應用價值，研究成果登上美國化學協會的期刊，並榮登封面。

中國文化大學今天發布新聞稿指出，化學工程與材料工程系大四學生陳姿卉，在系主任陳輝龍指導下，以電腦模擬與材料計算為核心，成功設計出新型催化材料，能透過電化學反應將有毒的一氧化氮（NO）轉化為具經濟價值的氨（NH₃），研究成果兼具環境治理與工業應用價值。

文化大學提到，陳姿卉以第一作者發表論文，研究成果登上美國化學協會的期刊「美國應用能源材料雜誌」（ACS Applied Energy Materials），並榮登當期期刊封面；陳姿卉也憑亮眼的研究表現與專業潛力，獲台灣大學化學系研究所碩士班「免面試、優先錄取」資格。

陳姿卉表示，文大化材系的師資與環境，讓她從基礎實驗到高階研究都能穩健累積能力，老師們也鼓勵學生勇於發問、挑戰未知，在過程中培養出獨立思考與解決問題的能力，4年所學帶給她的不只是知識，更是面對科學挑戰的熱情與勇氣。

陳輝龍指出，化學與材料是台灣半導體與科技產業的核心基礎，系上積極培育兼具創新思維與實作能力的學生；近3年來，文大化材系教師共獲國科會、教育部、勞動部等研究計畫經費逾新台幣1600萬元，並爭取產學合作計畫金額逾3.5億元，顯示系所兼具學術與產業連結的實力。（編輯：李亨山）1141118