文大董事長當選無效！校長適任性遭疑 王子奇：歡迎質疑的老師來找我

文化大學校長王子奇今日出席「私立大學校院校長會議」，在休息時間接受媒體聯訪，回應董事會爭議等問題。（李侑珊攝）

台灣高等法院近日宣判，文化大學董事長陳泰然於4年前在第18屆董事會的當選判決無效。校內教師認為，校長王子奇的職務正當性也因此受到質疑。對此，王子奇今（21）日回應，這起案件屬於民事訴訟，且告訴方與被告訴方都不是學校，目前尚未看到法院判決結果；他強調自己是由第19屆董事會圈選的校長，針對相關疑問不便多作說明，不過歡迎有疑慮的老師直接找他，「學校是非常 open 的」。

針對高院於19日的判決，媒體向校方詢問看法及董事會後續運作等問題，但文大公關回應「董事會之問題，概與本校無直接關聯」。然而依據《文化大學組織規程》，校長遴選及任期等程序均須經董事會，不解校方何以做出此種解釋。

王子奇今日出席「私立大學校院校長會議」，在休息時間接受媒體聯訪時表示，之所以作此回應，主要是本案的告訴方與被告訴方均非學校，目前也尚不清楚判決內容。

對於校內教師質疑其職務適任性，王子奇說：「請他來找校長，因為我們目前為止，校內我不知道誰在質疑，如果有確切的哪個老師或者是有什麼，歡迎來到學校，學校是非常open的，絕對沒有問題！」

他進一步指出，高院此次判決針對的是第18屆董事會，而他是通過第19屆董事會遴選的校長。第19屆董事會將於明年1月屆期，第20屆董事會也已送教育部備查。

王子奇補充，第18屆董事會仍會提出上訴；教育部日前也表明，會提供法律安定性的概念。相關討論外界想必已有概念，不便多說，希望不要模糊焦點。

