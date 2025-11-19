文大董事長當選遭判無效 校友派董事批教育部刻意模糊焦點

文化大學景圖。（本報資料照）

針對台灣高等法院於今（19）日宣判文化大學董事長陳泰然於4年前在第18屆董事會當選判決無效，教育部於晚間回應，將遵循法院維護法律安定性的意旨，依《私立學校法》及相關法規規定辦理後續事宜。文大「校友派」董事透過委任律師提出反駁，認為教育部的說法似有刻意模糊焦點。

文化大學「校友派」等董事黃有良等人認為，張鏡湖在2019年去世而出缺董事長職務，張的女兒張海燕所屬的5名「家族派」未出席第18屆第37、38、39次董事會，自2021年6月16日起當然解任董事職務，但5人仍參與第43次董事會，並在董事長補選時投票給陳泰然並當選。黃等人提出董事會決議無效訴訟，高院於今日宣判董事長當選判決無效。

在高院宣判結果後，媒體也好奇，教育部為何當年仍核定陳泰然出任文大董座？且教育部是否要求文大董事會撤換陳泰然？5名「家族派」董事又應如何處理？

教育部回應，黃有良等人前就教育部核定中國文化大學第18屆董事長之行政處分提出行政訴訟；台北高等行政法院於114年8月13日作成判決，案內提及倘撤銷該行政處分，將使學校重要法律關係長期處於不確定狀態，不利法律秩序安定，也會影響教職員生權益與校務發展，因此依《行政訴訟法》第198條作成情況判決，並未撤銷教育部之行政處分。

教育部並強調，將遵循法院維護法律安定性的意旨，依《私立學校法》及相關法規規定辦理後續事宜。

針對教育部回應，「校友派」委任律師則提出4點表示：

1、行政判決當初核定違法。

2、私校財團法人為民事私法人，與公立學校公法人不同，私法人中董事長及董事會民事合法選任，為教育部核定生效的前提，如選任無效，教育部無從核定，所以行政法院判決的射程，無法及於民事選任無效。

3、若如教育部所述，行政判決後，民事庭必然判校友派敗訴，但今天卻做出校友派勝訴判決，更證明民事選任才是本案重點，教育部似有刻意模糊焦點。

4、本案爭訟已久，尤其陳泰然是教育部選派的臨時董事，發展至今的過程教育部都清楚，早已知道違法狀態存在，但仍消極怠惰不作為，放任違法狀態延續至今，有失公允，無助回歸合法，尤其在教育領域竟支持違法狀態的存續，實在難以為教育榜樣。

