文大董事長遭判當選無效 校方冷回「無關聯」 教團憂影響校務

台灣高等法院於今（19）日宣判董事長陳泰然於4年前在第18屆董事會當選判決無效。文化大學景圖。（本報資料照）

針對台灣高等法院於今（19）日宣判董事長陳泰然於4年前在第18屆董事會當選判決無效，校內教師認為，校長王子奇難以利益迴避。對於判決內容還有校內教師意見，外界好奇校方如何應對，但文大公關以「董事會之問題，概與本校無直接關聯」回應媒體。教團認為，此案代表的問題，不僅是校長行事作風在校內引發不滿，另則是教職員生的意見無法進入董事會，始終很憂心，這樣下去勢必影響校務發展。

對於高院宣判結果，媒體都想知道校方說法，沒想到學校竟然僅回應「本案爭點係有關第18屆董事會之問題，概與本校無直接關聯，實不便評論，將待董事會為後續處理。本校校務均正常運作，感謝外界關心」，之後便沒有再回應，隨後本報記者追問，董事會是私校最高決策單位，不能理解為何校長與董事會、董事長無關，且關於校長適任性，以及校方如何看待董事會兩派僵持不休，還有董事長是否將重選等疑問，都被「已讀不回」。

廣告 廣告

而至於校長與董事會的關係，依照〈文化大學組織規程〉第7條：「校長之遴選由董事會組織遴選委員會遴選2人至3人，經董事會圈選報請教育部核准聘任之」、「本大學校長任期一任4年，任期屆滿前6個月經董事會考核評估適任者，予以續聘」、「本大學校長，除任期屆滿當然解職，或任期內校長請辭其職務，經董事會同意者外，於任期內如因重大事故或經董事會考核不適任，經董事會決議解聘」，相關規定均說明校長職務利基於董事會運行。

高教工會研究員陳柏謙表示，文大董事會兩派爭執許久，但近來的問題主要就是校內教職員生對校長不滿意，工會去年也曾做過校內民調，高達95％教職員認為校長王子奇不適任，當時也把來自於教職員的心聲，印製成報告送呈董事會，最後沒人理會。

陳柏謙說，從校長適任性到董事會的問題，之所以在校內爭執不下，想必還是教職員生希望能在董事會設有代表，「不能只是少數人在那邊搞」，而校職員生最關注的更是校務能否正常發展，以及大家的意見是否能如實進到董事會，希望在遇到問題的時候，能有發聲管道。

一名法界人士表示，之後董事會「家族派」與陳泰然想必還是會提出上訴，因此到底是否解除董事長職務，目前看來依舊沒有結果。

更多中時新聞網報導

八木勇征挑戰臭豆腐 擲筊別太臭

山下智久願為珍奶破戒呷甜甜

在台美人 須留意肥爸、肥咖條款