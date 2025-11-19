文大董事長選舉結果被判無效 不影響師生權益

（中央社記者陳至中台北19日電）台灣高等法院今天判決，文化大學4年前的第18屆董事長選舉結果無效。然而，北高行已於8月作成「情況判決」，並未撤銷行政處分，避免影響董事會通過的預算案、調薪案等師生權益。

台灣高等法院今天判決，中國文化大學第43次董事會所為「陳泰然當選財團法人中國文化大學第18屆董事長」決議無效。

事件起因是文大「校友派」董事黃有良等人，主張「家族派」5名董事在民國110年時，未出席第18屆第37、38、39次董事會，依規定已被解任董事職務；但這5人仍參與第43次董事會，並在董事長補選時投票給陳泰然，讓陳泰然當選。黃有良等人提出確認董事會決議無效訴訟，高院今判決黃等人勝訴。

由於這是4年前（110年）的董事長選舉，至今這段期間，陳泰然領導的董事會已做出許多決議，包括文大的預算案、整修宿舍計畫、教職員工調薪4%、董事會聘任的校長也發出許多畢業證書。外界擔心若董事會決議都不算數，將嚴重影響師生權益。

教育部今天回應中央社指出，除了今天台灣高等法院的判決，台北高等行政法院（北高行）已於今年8月13日作成「情況判決」，基於法律秩序安定、避免影響教職員生權益與校務發展，並未撤銷教育部當初核定陳泰然為董事長的行政處分。

根據北高行的判決書（111年度訴字第362號），認定文大董事長選舉違反法令及捐助章程。但這4年間，董事會已做出多項決議，法院審酌如果撤銷教育部的行政處分，將使董事會4年間累積形成的法律關係，都陷於效力未定狀態，有害法律秩序的安定性，並連帶影響到眾多師生。

台北高等行政法院因此作成「情況判決」，於判決主文中說明原處分（教育部核定陳泰然為董事長）違法，但也駁回原告黃有良等人的請求，並未撤銷教育部的行政處分。

教育部表示，將遵循法院上述判決中「維護法律安定性」的意旨，依私立學校法及相關法規規定辦理後續事宜。（編輯：李淑華）1141119