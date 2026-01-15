文大超美書法老師曾是知名模特兒！昔獲封「林志玲接班人」

姚采穎轉換跑道致力推廣書法藝術。(圖／yyao1116 Instagram)

女星姚采穎以模特兒身分出道，擁有亮眼外型及火辣身材，一出道便搶盡鎂光燈焦點，更被譽為「林志玲接班人」，因為負面新聞淡出演藝圈的她，近來轉換跑道，致力推廣書法藝術等，日前獲邀到文化大學教授書法，一出場就驚艷眾人。

姚采穎在好友邀約之下，到文化大學在職專班教授書法，影片中，只見寫得一手好字的她，不吝嗇將多年經驗承傳給學生們，並且在旁細心指導，接著道出授課心聲：「提筆的瞬間，世界彷彿安靜下來，文大在職班課堂，看見大家透過揮筆的過程，開始與自己內心對話；書法不只是傳統的延續，更是忙碌生活中，為自己保有的一份專注而優雅的留白」。

姚采穎過去在街頭抽菸登上新聞版面，導致形象大跌，重創演藝事業。(圖／yyao1116 Instagram)

姚采穎強調只要肯學習，永遠都不會嫌晚，如同見到學生們認真雕琢字句的模樣，便能體會到追求進步的生命力，看起來是如此動人，勉勵所有人都能在筆墨的溫潤裡，找回屬於自己平靜的力量。從影片中可以看到，姚采穎依舊氣質出眾，保養得宜的她，看不出來歲月在臉上留下任何痕跡，褪下藝人光環後的她，如今在平淡生活中，學習到如何與自己相處。

姚采穎出道後，由於本身亮眼的外在條件，轉戰戲劇圈後迅速竄紅，代表作包括《惡作劇之吻》、《螺絲小姐要出嫁》等，星途備受看好，卻在街頭抽菸登上新聞版面，導致形象大跌，重創演藝事業，逐漸淡出演藝圈，鮮少在螢光幕前曝光。

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

