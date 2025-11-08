文大返校節逾千校友響應 林郁婷謝母校栽培掀高潮
（中央社記者陳至中台北8日電）中國文化大學今天舉辦「2025華岡校友返校節」，今年2月獲得傑出校友頭銜的奧運拳擊金牌得主林郁婷，與超過1000名校友一同慶賀，致詞時感謝母校栽培，為活動掀起高潮。
林郁婷目前任教於文化大學體育學系，今年2月校方頒贈傑出校友時，她有事無法出席，因此校方特別在今天的校友返校節中，頒發證書給林郁婷。
林郁婷致詞時提到，她還是高中生時，文大就給了她一趟出國看世界的機會，讓她在世界女子青年錦標賽中奪下金牌，也因為這趟里程，讓她更堅定在拳擊路上全力以赴。
因為這個緣分，林郁婷後來也報考文大，大學部和研究所一共讀了8年，期間她獲得多項大賽獎牌，如今以教師身分回到母校，她感到非常榮幸。
林郁婷也趁返校節的機會，向校友們喊話，文大資質好的學生、選手很多，只是缺少一些機會，希望學長姊們多多支持，讓學弟妹拿到更多好成績。
今天活動中，校長王子奇也頒授傑出校友證書給金鷹國際集團董事長王恆，表彰卓越成就與對母校的長年支持。王恆表示，離母校越遠，越能感受母校的恩情，未來將積極回校參與活動，號召更多校友為文化大學貢獻心力。（編輯：張銘坤）1141108
