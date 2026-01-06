文大香腸伯驚傳癌逝！ 畢業生感慨：致青春回憶中的美味

曾去文化大學看過夜景的人，應該都曾被那飄香的香腸味給吸引，一位騎著機車上山賣烤香腸的「香腸伯」，是不少人的共同回憶，不過最近卻有消息稱，「香腸伯」已在去年年底癌逝，一名與他相識10年的文大畢業生不禁感嘆：「願您在另一個世界一切安好。」

文化大學後山。（示意圖／翻攝自Google Maps）

文化大學大孝館旁的「大斜坡」，是不少台北人會前來看夜景的地方，而想必不少人在看夜景時，時不時就會聞到濃濃香味撲鼻而來，《TVBS》報導，一位「香腸伯」已在這裡設攤20年，雖然現身的時間不固定，但不少人都已經吃到變成熟客，更是許多文大學生的共同回憶。

不過，一名網友近日在臉書社團「中國文化大學不分屆」發文，他透露自己從大一就認識這位香腸伯，從剛認識到現在已經10年，成為了閒話家常的老朋友，近期聽聞香腸伯的消息，卻是他癌逝離開人間，這讓他相當難過，「往後再看不到那髒髒破破、掛著瞬取小燈的香腸攤，寒流也不再有人燒柴，也看不到有人橫躺睡覺顧香腸的風景… 感謝阿伯，一路好走，願您在另一個世界一切安好。RIP… 致青春回憶中的美味。」

