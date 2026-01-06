文大「香腸伯」驚傳癌逝！校友不捨淚喊：致青春回憶中的美味

生活中心／彭淇昀報導

文化大學的後山是情侶的約會勝地，不僅能一覽北市夜晚的美景，學校外面還有一位經常騎著機車的「香腸伯」賣香腸，成為不少畢業生的回憶之一。不過，有消息傳出，「香腸伯」已於去年底因癌症病逝，引發文大生感嘆，「緬懷阿北創造出的後山口味」、「可惜了，以前在校時期吃過，不錯吃」。

文化大學後山「香腸伯」驚傳癌逝。（圖／翻攝自中國文化大學不分屆臉書）

不少人都會去陽明山看夜景，不過也有人會前往文化大學大笑館旁的「大斜坡」上觀賞整個台北市夜晚的燈火輝煌。除了看夜景外，也能看到旁邊一位「香腸伯」的身影，烤香腸的焦香讓人口水直流。

「香腸伯」設攤已有20年了，在學校外不定時能看到他擺攤，攤位上掛著一盞「瞬取小燈」，相當有人情味，因親切好客，還有人在畢業後仍回來再度光臨，只為與他暢談。

一名林姓畢業生在社團「中國文化大學不分屆」發文表示，「只要來到這，總能看到一個熟悉的身影，穿著厚外套，嘴裡叼著早已燒完涼透的香菸，逢人經過就問：帥哥美女要不要吃香腸？」

畢業生感嘆，「從大一以來認識阿伯10幾年，從有一句、沒一句瞎聊的客人，到閒話家常的老友，總以為一切是理所當然，遺憾這天還是來了…往後再看不到那髒髒破破、掛著瞬取小燈的香腸攤，寒流也不再有人燒柴，也看不到有人橫躺睡覺顧香腸的風景，感謝阿伯，一路好走～願您在另一個世界一切安好，RIP…致青春回憶中的美味」。

貼文曝光後，不少網友紛紛哀悼，「有次還跟阿伯一起烤火取暖，大半夜就我們倆在那聊天燒木頭」、「可惜了，以前在校時期吃過，不錯吃」、「不能練球配大包小了」、「畢業10年了，中間有回去吃過一次。香腸是後山夜景必配的」、「懷念阿伯烤的香腸，想念那美好的時光，阿伯一路好走」。

