文字出走，在旅行中感受文學魅力 「字遊，自在：旅行文學展」即日起登場
【記者蔡富丞/綜合報導】國立臺灣文學館於19日舉辦「字遊，自在：旅行文學展」開幕式，出版社、文化界、作家及在地旅遊、飯店業者等均出席盛會；並由臺文館長陳瑩芳、新經典文化總編輯葉美瑤、作家張卉君、葉蓁蓁教授、日本插畫家山崎達也、臺南市立美術館長龔卓軍共同為展覽揭開序幕。
國立臺灣文學館長陳瑩芳致詞時表示，本展分為四大展區，精選、展出橫跨數百年、近百部臺灣旅行文學作品，致力於呈現個人生命經驗、超越時空及地理環境的風景，只有文學／文字才能表達的風景。除了本館展區將於明年1月推出AI共創裝置，也將於台北國際書展、桃園機場等，展現旅行文學更多元的樣貌。
新經典文化總編輯葉美瑤提到，閱讀旅行文學對她而言是「壯膽」，讀了文字就會生出勇氣。她引用詹宏志所說「我們對於人只有一種人生不滿足，還有什麼方式可以擴大人生？一種就是閱讀，一種就是旅行。」謝謝臺文館把好書帶到臺南旅行，也希望它們有不同的人生。
作家張卉君則談及作品《女子山海》所書寫的東海岸旅行，是第一次在臺灣土地上深刻地與自己對話。讀萬卷書、行萬里路對她而言同等重要，本次旅行文學展將心靈與物理的旅行元素結合，期待能帶給讀者更多啟發。
臺文館表示，後疫情時代的今天，旅行重新回到人們熟悉的日常之中，但臺灣人自在旅行的歷史，僅是近一百年間的事。透過作家筆下旅行書寫的整理，我們得以重新檢視百年來有關移動、旅遊到異國文化衝擊的諸多歷程，今日的讀者可以跟隨作家筆下的文字走遍世界各地，閱讀這些作品，讀者便跟著一起出走、遊覽，感受文化衝擊。在瀏覽世界的同時，重新回望自我，並認識臺灣人的世界觀是如何透過文字作品逐步建立起來。請跟著本展覽，踏上旅行文學的腳步，一同追尋旅行的意義。
今日開幕活動以阿伯樂戲工場的戲劇揭開序幕，呈現來自作家三毛等作家的旅行文學作品，呼應以「字遊，自在」的策展理念，串連「旅行的意義」、「移動中」、「旅途上的風景」、「世界／視界」四種旅程，如三毛的《撒哈拉的故事》，展現旅行不僅是腳步的移動，更是心靈尋找歸屬的過程，謝旺霖《轉山》的堅毅與信仰，展現了人與大地、文化與精神之間的深刻連結，而張卉君、劉崇鳳的《女子山海》，是兩名女性書寫者向臺灣山與海的致敬之作，還有來自日本插畫家山崎達也、山崎華子筆下臺南的飲食日常。從心靈到大地，從山海到城市，旅行文學展現了自由、交流與自我探尋的多重意義。
現場展出文物包括作家旅行文學手稿、紀念物等，例如：趙天儀〈龜山島〉詩作手稿，於梨華從夏威夷致林海音的明信片，蕭白持有的相機，王浩一的旅行筆記本及帽子，日治時期臺灣女高音——林氏好所收藏旅館、餐廳的火柴盒等等作家旅行世界各角落的紀念。展場中也精選多首旅行風情的歌曲，和當代影像創作者透過鏡頭記錄下的動態遊記；此外，在數位時代，旅行書寫的形式早已不限於文字。作家與網路創作者將旅途中的故事與觀察延伸至部落格、圖像、影音等多媒體創作，藉由多元媒介敘事及展場中的陳列，旅行文學得以延伸，也被賦予多元多重的樣貌。
為增加展覽互動，各展區設置了套版印章，如同旅行中沿途蒐集的戳章，參觀者也能在此累積不同的紀念足跡。本次展覽開幕期間，同步展開「時空旅人」觀眾意見蒐集，為之後即將推出的AI共創旅行文學互動裝置做準備，敬請期待。
「字遊，自在：旅行文學展」即日起至115年9月13日於臺文館一樓展覽室C展出，歡迎有興趣的民眾前往參觀。
【字遊，自在：旅行文學展】
日期：即日起至115年9月13日（日）9:00-18:00
地點：國立臺灣文學館展覽室C
