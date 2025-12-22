文字見風景 基隆文學新書發表

文觀局推動「共讀基隆二十四小時」，鼓勵市民以閱讀理解城市。（文觀局提供）

記者吳翊慈∕基隆報導

文觀局二十三日於見書店舉辦「一一四年基隆文學創作出版獎勵」頒獎暨新書發表會，邀請民眾走進文字所描繪的基隆風景，透過閱讀重新認識港都的文化底蘊與城市記憶。

文觀局表示，自一一一年推動「基隆文學創作出版獎勵計畫」以來，逐步展現在地豐沛多元的書寫能量。此次徵件投稿作品類型涵蓋詩集、小說、散文、生態書寫及地方文史等面向，反映創作者對城市、人文與自然環境的深刻觀察，最終選出三部兼具文學深度與在地精神的作品。

獲獎作品分別為林益彰的台語詩集《舞雨ｅ的基隆囡仔》、王誠偉長篇小說《人‧魚‧島》，以及張雯玲以基隆鳥黑鳶為主角的生態書寫作品《風中舞者─老鷹四季的飛行圖譜》。三部作品分別從語言文化、城市敘事與自然觀察切入，以不同書寫路徑回應基隆多層次的城市樣貌。

文觀局長江亭玫指出，《舞雨ｅ的基隆囡仔》以台語書寫城市歷史與情感，讓語言成為承載地方記憶的重要媒介，展現台語文學深厚而動人的生命力；《人‧魚‧島》透過成熟而細膩的小說敘事，描繪人、城市與海洋之間交織的關係，補足基隆城市書寫的重要面向；《風中舞者─老鷹四季的飛行圖譜》則結合長期生態觀察、影像紀錄與故事化文字，形塑出兼具科學知識與情感溫度的在地生態文本。三部作品共同構築出立體而豐富的基隆文學風景。

江亭玫表示，近年文觀局推動「共讀基隆二十四小時」等閱讀推廣政策，鼓勵市民以閱讀理解城市，也讓更多創作者願意以文字記錄生活中的基隆。未來將持續辦理文學創作出版獎勵及相關推廣計畫，扶植在地創作能量，讓基隆成為一座能被閱讀、被理解，也能被世界收藏的城市。