文字豆腐不吃了？北捷砍人案中媒「這舉動」遭網諷：甩鍋藝術最高境界

19日北捷發生隨機攻擊事件，有網友發現中國媒體在報導此負面新聞時，一反常態未標註「中國台灣」，而是僅以「台灣」稱之。此舉引發社群平台熱議，網友紛紛嘲諷中方在宣傳上玩弄「語言藝術」，遇好事就稱中國、遇壞事就切割，戲稱這是「不可分割自助餐」。

19日發生的台北車站與捷運中山站連續攻擊事件引發國際關注。近日有網友在社群平台「Threads」發文指出，中國平時熱衷於對台進行「文字吃豆腐」攻勢、要求標註「中國台灣」的中國媒體，在報導這起負面社會案件時，文字運用出現了微妙的轉變。

網友觀察發現，多間中國媒體在報導北捷案時，標題與內文均僅使用「台灣」或「台媒」，平時掛在嘴邊的「中國台灣」四字消失無蹤。此外，對於「當街砍人」等具負面觀感的詞彙，也罕見未進行修飾。讓網友不禁開酸，直言中方的宣傳機器在拿捏「語言藝術」上已達極致。

該貼文隨即引發大量網友共鳴，留言區充滿諷刺聲浪。網友紛紛評論，「好的全佔，壞的不沾」、「無事中國台灣，有事完美切割」、「中共國宣傳部真的不要臉到了極致」。更有網友翻出過去案例，指稱先前遊戲《返校》獲好評時被稱為「國產遊戲」，以及黎巴嫩呼叫器爆炸案期間，中方也曾出現類似的「選擇性切割」現象。

網友戲稱這種現象為「不可分割自助餐」，意指在好事或有利於形象時，便強調台灣是中國的一部分；一旦發生負面、暴力或敏感事件，則立即將台灣區分開來。

