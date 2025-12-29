文學作品深獲國際肯定 文學館舉辦首屆台灣作家節

今（2025）年11月中旬，來自嘉義的阮劇團，在台北杭州北路上的文學糧倉，推出了改編自小說家陳思宏同名作品的新作《樓上的好人》。這齣戲是第一屆台灣作家節其中一檔演出。

《樓上的好人》導演陳履歡表示，「我覺得在這個改編的嘗試裡面，我做的就是擴充，我想要讓觀眾看到那個文字背後的底層。」

目前旅居德國的小說家陳思宏，作品被翻譯成多國語言，是近年在國際舞台表現亮眼的台灣創作者之一。今年他應台灣文學館的邀請，回台參與台灣作家節。

廣告 廣告

《樓上的好人》演後座談陳思宏指出，「我完全沒看過彩排，我就是一個非常懶惰的作者，我授權給他們之後，我就絕對不會再去理會他們，就是不要來煩我。」

作家節國際記者會選在文學糧倉舉行，此處原是糧食局的倉庫，目前由台灣文學館負責營運，館長陳瑩芳是催生作家節的關鍵人物。

台灣文學館館長陳瑩芳表示，「我們就希望說，來呈現一個臺灣文學的一個主體性，然後同時我們透過不同的跨域的活動，來呈現它的一個多元性，包括內容的多元性、形式的多元性，同時非常重要的一個想法是，我們希望它是有未來性的。」

找來詩人鴻鴻當策展人，邀集不同領域的藝術團隊合作，呼應當代文學藝術跨界共創的潮流

劇場表演、數位裝置、音樂即興，透過不同的展演形式，讓文學走進一般大眾的生活。

不過，策展人鴻鴻指出，這類活動在實際執行層面上，也存在挑戰。

台灣作家節策展人鴻鴻指出，「那台灣其實過去的這些節，老實說，像台北文學季，或者說台北詩歌節，它都是一年一標的標案，它既然在標案，就表示說，這些承包的單位，他們並不能保證，明年還是我在辦，他們也沒有任何立場，去跟國外的這些文學團體去做結合，或者說談合作，其實都沒有立場，那現在就是國立台灣文學館，當是一個很好的機構這樣，我們可以有這樣的高度，去跟國外去談一些合作 。」

台灣作家在國際舞台大放異彩，除了體現文化政策扶植的重要，自由的創作空間，更是不可或缺的關鍵。要如何讓此類文學藝術節慶不淪於大拜拜式的曇花一現，值得更多的討論與思考。