文學創作出版獎勵 明頒獎

持續推動在地文學創作與出版，基隆市文化觀光局將於12月23日下午2時，在見書店舉辦「114年基隆文學創作出版獎勵」頒獎暨新書發表會，邀請市民一起走進文字所描繪的基隆。市府透過獎勵優秀文學作品出版，展現基隆多元且具深度的書寫能量，引領讀者從人文故事、自然生態到城市記憶，重新認識這座港都獨有的文化風貌。

文化觀光局局長江亭玫表示，111年起，推動文學創作出版獎勵計畫以來，已逐步累積具代表性的在地文學成果。今年徵件反應熱烈，投稿作品類型橫跨詩集、小說、散文、生態書寫與地方文史，充分展現基隆豐富而多元的創作能量。經評審委員嚴謹評選，最終，選出三部兼具文學深度與在地精神的代表作品，分別是：林益彰先生的台語詩集「舞雨e的基隆囡仔」、王誠偉先生的文學長篇小說「人·魚·島」，以及張雯玲女士以基隆市鳥黑鳶為主角的生態書寫作品「風中舞者│老鷹四季的飛行圖譜」。

本屆獲獎作品，以不同書寫路徑回應基隆的城市樣貌。三部作品分別從語言文化、城市想像與自然觀察切入，共同構築出立體而豐富的基隆文學風景。

江亭玫局長指出，「舞雨e的基隆囡仔」以台語書寫城市的歷史與情感，讓語言成為承載記憶的重要媒介，展現台語文學深厚而動人的生命力；「人·魚·島」則透過細膩而成熟的小說敘事，描繪人與城市、海洋之間的複雜關係，補足基隆城市敘事的重要面向；「風中舞者︱老鷹四季的飛行圖譜」則以長期觀察與影像紀錄為基礎，結合故事化書寫，形塑出兼具科學知識與情感溫度的在地生態文本。

江亭玫表示，獲獎作品橫跨語言文化、生態觀察與城市敘事，顯示創作者對地方書寫的持續投入與深刻回應。隨著文化觀光局近年推動「共讀基隆24小時」等閱讀推廣政策，越來越多市民透過閱讀理解城市，也有更多創作者願意以文字記錄生活中的基隆。未來，將持續辦理文學創作出版獎勵與相關推廣計畫，扶植在地創作能量，讓基隆成為一座能被閱讀、被理解，也能被世界收藏的城市。

文化觀光局指出，「114年基隆文學創作出版獎勵」頒獎暨新書發表會，將於12月23日下午2時，在見書店舉行，活動免費參加，歡迎市民踴躍出席。民眾欲知活動相關資訊，可至基隆市文化觀光局官網查詢，或電洽基隆市文化觀光局圖書資訊科（02-2422-4170轉709）洽詢。