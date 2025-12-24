文學家黃娟文物特展 客委會主委古秀妃肯定喚醒社會良知

客家委員會客家文化發展中心24日在臺灣客家文化館舉辦「客家終身貢獻獎－黃娟女士文學分享會暨客籍文學家文物捐贈特展」。客委會主任委員古秀妃到場致詞，肯定活動具有重要歷史意義，並表示未來將持續扮演中介角色，透過文學作品外譯，以及戲曲、漫畫、有聲書、繪本等多元形式，協助臺灣文學走向國際，讓更多人看見文學家的創作成果。

古秀妃指出，黃娟女士一生筆耕不輟，作品深刻關懷臺灣社會與人民，堪稱臺灣社會的重要縮影。她不僅是文學創作者，更長期投入公共事務，在海外凝聚並帶領旅美臺灣人，關心臺灣政治與社會發展，實踐知識分子的公共責任，是名符其實的「公共人」。此次捐贈重要獎章等文物予客發中心典藏，展現其大愛與公共精神，也體現客家人深層的社會關懷。

古秀妃進一步表示，黃娟的作品從人民心聲出發，書寫社會最敏感的議題，雖多為虛構，卻映照真實人性。她認為，當前社會詐騙與各類案件頻傳，正顯示良知的缺席，而文學正是喚醒良知的重要力量，這也是黃娟作品動人且引人反思之處。

客發中心主任何金樑指出，自106年啟動客家文物實體典藏工作以來，持續獲得各界支持。黃娟女士早在108年即捐贈手稿、書籍等300餘件珍貴文物，此次再度自美返臺捐贈重要獎章，除豐富客家文化資產內涵，也促成更多學者共同投入文化保存與詮釋工作。

黃娟女士被視為臺灣大河小說女性作家的先驅，其文學創作展現深厚良知與時代關懷。透過持續捐贈與典藏，她將個人成就與臺灣客家文化緊密連結，使其文學精神得以延續、活化並持續發光。