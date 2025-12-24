文學成為典藏 黃娟文學分享會映現客家文學力量

「客家終身貢獻獎-黃娟女士文學分享會暨客籍文學家文物捐贈特展」-黃娟女士親友與文壇友人熱情參與。

客家委員會客家文化發展中心二十四日在臺灣客家文化館辦理「客家終身貢獻獎-黃娟女士文學分享會暨客籍文學家文物捐贈特展」，透過黃娟女士文學分享會及客籍文學家捐贈文物特展開幕，不僅使各界更認識黃娟女士對客家文學的深遠貢獻與精采生命歷程，亦是透過文學家的對談讓客家文學典藏呈現，更多臺灣客家文學發展脈絡及成果。

客家委員會古秀妃主任委員表示，黃娟女士不僅為臺灣大河小說女性作家的先驅，其客家文學創作更展現深厚的良知與真諦，並真實呈現反映社會現況。客委會一向重視文學推廣，長期以多元方式積極推動文學成果，透過外譯成各國語言，讓更多人認識與理解客家文學。近年亦因應現代潮流趨勢，結合戲劇、漫畫及有聲繪本等媒介，推出易於親近的作品成果。黃娟女士早於一0八年即將其畢生珍藏的手稿、書籍等三百餘件珍貴文物捐贈予本中心典藏，昨日再度捐贈重要獎章等文物，不僅展現其對文化保存的深厚情感，更將個人成就與臺灣客家文化價值緊密連結，使其文學精神得以持續傳承、活化與發光。

活動內容豐富，彷彿是一場全方位客家文學饗宴，現場除邀請黃娟女士與作家傅銀樵等文壇友人進行深度對談，分享其跨越國際、歷經時代波折的客家文學創作心路歷程。更安排墨栗劇場帶來精彩的客語讀劇演出，內容選自黃娟女士長篇小說《歷史的腳印》中的〈大海該片〉選段，劇中「一定做毋得改名姓！」一句簡短卻堅定的客語，深刻呈現臺灣人在歷史動盪中，對自我身份與文化根源的堅定抗爭，讓觀眾深刻體會黃娟文學所蘊含的情感力量。

客家委員會客家文化發展中心何金樑主任表示，該中心自一0六年啟動客家文物實體典藏工作以來，持續獲得各界支持，更榮幸的是一0八年獲黃娟女士慷慨捐贈大批珍貴文物，昨日黃娟女士自美返臺捐贈重要獎章文物，對該中心而言更獲力量，因為此次捐贈不僅加添客家文化資產內涵，也因此促成更多專業學者攜手合作，共同保存、詮釋與妥善管理珍貴的文化資產。

本次客發中心亦運用相關館藏設計「字裡的三種人生─客籍文學家黃娟、曾貴海、詹冰文物捐贈特展」，本展以「人生」為策展核心，邀請觀眾走進文字背後的生命現場，呈現文學如何與時代、土地與個人生命交織，期望大眾更貼近客家文學文字，更能理解文學不僅是被閱讀的作品，更是一段被保存下來的人生經驗。整場活動不僅見證黃娟女士豐厚而動人的生命歷程，更是一場向臺灣客家文學致敬的重要文化盛會。

活動熱鬧溫馨，感謝客家委員會主任委員古秀妃、客家終身貢獻獎得黃娟女士、客家委員會委員徐永銓、與談人傅銀樵老師、苗栗縣議會陳品安議員、雪霸國家公園管理處張美瓊科長、苗栗縣中興國小徐敏芳校長、公共電視臺陳榮顯導演、高雄市客家公共事務協會曾振寧理事長、二0一八年台灣文學獎得主(客語散文金鼎獎得主)謝錦?女士、勤美集團徐靜美襄理、嵐雅影視公司、苗栗縣客家文學發展協會黃子堯理事長及文壇友人共同出席與會。