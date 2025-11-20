文宣去掉「石虎柳丁」又申請商標 農民批大苑子「太惡劣」

南投縣 / 綜合報導

手搖飲廠商大苑子，以「石虎柳丁」宣傳飲品，卻被踢爆一顆都沒向農民買，雖然業者強調，從未宣稱使用「石虎友善農作」標章，但眼尖的民眾發現，粉專照片上原本「石虎柳丁」幾個字，已經被拿掉，現在又有人發現，大苑子早在上個月，就向經濟部申請註冊石虎柳丁商標，農民的女兒得知，氣得痛批「太惡劣」，大苑子趕緊聲明，已經下架石虎柳丁相關製作物，及商標圖文申請。

這張黑底白字圖案，就是手搖飲廠商大苑子，向經濟部申請註冊的「石虎柳丁」圖，在自家LOGO下方加上「石虎柳丁」字樣，而大苑子先是被踢爆，一顆石虎柳丁都沒向農民買，現在又急著註冊石虎柳丁商標，農民無法接受，石虎柳丁農民張鴻濱說：「被騙的感覺，對，就是這樣所以我才很生氣，他們這樣子弄以後，變成就是比較不好。」

大苑子不只申請註冊石虎柳丁圖案，範圍還包括 柑橘柳丁及相關水果茶葉及相關飲料以及汽水果汁及相關飲料等 10幾個項目，農民女兒得知，氣得痛批「惡意棄單欺騙消費者，竟然又申請商標，真的太惡劣了，何謂石虎柳丁」石虎柳丁農民張鴻濱說：「標籤，這些程序，要先弄好以後，我才敢(賣)，現在我(不敢)。」

大苑子前一天才聲明，從未使用「石虎友善農作」標章，但粉專照片斗大的石虎柳丁字樣，可能混淆消費者，他們後來也悄悄更換照片，把石虎柳丁字樣去掉了，文宣也把「石虎柳丁」改成「中寮柳丁」，同時書面聲明，已經下架石虎柳丁相關製作物，及商標圖文申請，還說每次上新品，都有商標註冊，避免同業仿效，這是歷來慣例，並非只有這次的石虎柳丁，雖然業者強調，已經撤掉圖文註冊申請案，但上到經濟部網站查詢，申請日期是10月13日，而且狀態顯示流程還在進行中，是否真的撤案還要後續觀察。

