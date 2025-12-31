文宣指總統囑託「選嘉義縣長做準備」 黃榮利遭賴清德本人打臉

嘉義縣議員黃榮利。資料照。楊亞璇攝



2026民進黨嘉義縣長初選競爭激烈，由立委蔡易餘、嘉義縣議員黃榮利爭取提名，不過黃榮利日前於地方發文宣，聲稱黨主席賴清德曾在2023年3月囑咐：「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備。」對此，賴清德澄清並無此事，民進黨中央黨部也呼籲所有參與初選者應遵守初選相關規定。

黃榮利上月前往中央黨部領表登記時表示，自己比蔡易餘有更完整的行政經驗，有信心未來4年能清償嘉義縣所有債務，比照嘉義市年年發現金，希望有機會能被賴清德提拔。

廣告 廣告

不過近日傳出黃榮利在地方發放文宣，聲稱賴清德曾在2023年3月囑咐：「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備。」

對此，民進黨發聲明回應，針對黃榮利在地方散發平面文宣中提及，賴清德主席曾於2023年3月囑咐：「榮利兄，你要為嘉義縣長選舉做準備」一事，賴清德澄清並無此事，中央黨部也特別再次提醒所有參與初選之本黨參選人，都應遵守初選相關規定。

更多太報報導

喊話鄭麗文、盧秀燕？江啟臣稱台中遲未「定於一尊」：盼明快提名

王家俊專欄：蔣萬安、鄭麗文的平行時空

吳欣岱參戰！辭台灣基進秘書長 拼港湖議員「第一線回應民眾」