文宣風波後首發聲！黃榮利：有心人想分化我和賴清德沒意義

民進黨嘉義縣長初選民調進入倒數階段，「英系」立委蔡易餘與「賴系」縣議員黃榮利在元旦當天行程依舊滿檔。蔡易餘選在元旦推出個人形象CF，主打接棒嘉義縣長翁章梁，強調「我準備好了」。而先前因文宣內容遭賴清德總統打臉引發爭議的黃榮利，重申他可以理解總統身兼黨主席需保持中立的立場，並表示有心人想分化他與賴清德彼此間的信賴「沒有意義」。

針對文宣風波嘉義縣議員黃榮利做出回應。（圖／黃榮利團隊提供）

黃榮利元旦一早先後參加民雄鄉公所、大林文教基金會籌備處的元旦升旗典禮，也現身樊賜生藝術文化基金會健走活動。在參加太保新埤地區「拔蘿蔔、迎新春」活動時，他再度被問到先前發送文宣所引起的爭議。黃榮利在現場分送1000份「彩虹馬小提燈」，持續與民眾互動。

黃榮利表示可以理解賴清德的立場。（圖／黃榮利團隊提供）

針對爭議，黃榮利回應表示，嘉義鄉親都知道，2019年賴清德主席參加總統初選時，他一路支持、追隨，至今不曾變過。2023年他登記民進黨海區立委初選，當時賴清德主席為了黨內和諧進行協調，他答應賴清德退選、顧全大局。2年前總統大選，他依然跟隨、支持賴清德主席，此次嘉義縣長初選，若賴清德主席反對他參選，也會像2023年一樣協調他退選。

黃榮利強調，初選是黨內機制，賴總統兼黨主席，立場要保持中立，他可以理解。他表示大家都知道他的為人「不會白賊」，也知道他和賴清德的交情，呼籲有心人不用去分化他和賴清德彼此間的信賴，這樣做沒有意義。

立委蔡易餘元旦推出個人形象CF 。（圖／蔡易餘團隊提供）

另一方面，蔡易餘元旦一早出席大林健走活動，並到當地市場拜票，更推出個人形象CF。蔡易餘表示，這支影片呈現他這10年來的日常寫照，在國會為人民發聲、為嘉義爭取最大資源，立院問政不打折，開會完就立刻回到嘉義跑行程，即使過程中遭遇困難，他依然選擇與鄉親站在一起，「我準備好了」。

立委蔡易餘元旦推出個人形象CF 。（圖／蔡易餘團隊提供）

蔡易餘說，自己已完成18鄉鎮市座談會，並持續每日掃街、拜票，堅持一步一腳印，依照既定選戰步調爭取鄉親的認同。他特別感謝翁章梁、議長張明達在嘉義縣長初選及大選過程中公開力挺，期許在府會合作所打下的執政基礎上，讓嘉義縣未來10年更加耀眼、持續進步。

