文小五正式定名「力行國小」 蔡淑君推動0至12歲全齡教育園區

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CNEWS匯流新聞網記者唐有為／新北報導

新北市林口區文小五用地正式定名為「力行國小」，地方關注多年的設校計畫再有進展。議員蔡淑君表示，文小五現址為網球場及拖吊場，未來將規劃設置力行國小，而現有網球場則將移至文小三用地。

蔡淑君指出，力行國小除規劃設置國小外，也將納入公共托育中心、2歲專班及非營利幼兒園，朝打造0至12歲「全齡教育園區」方向規劃，讓家長接送更加便利，孩子從幼兒階段到國小階段的學習銜接也更加完整。

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此外，蔡淑君也向市府建議，未來可將里民活動中心及地下停車場一併納入規劃，希望校園除教育功能外，也能兼顧社區活動及停車需求，成為結合教育與社區服務的多功能場域。

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教育局回應，文小五新設校規劃朝結合教育、托育及社福功能的全齡學校方向推動，規劃設置國小及幼兒園，並整合公托中心、2歲專班及非營利幼兒園等資源，以完善林口地區學額供給及教育量能。

蔡淑君表示，從爭取設校到正式定名，每一步都代表林口持續向前發展。教育建設無法一蹴可幾，但孩子的未來值得持續投入與努力，期待力行國小早日動工，提供更完善的教育環境。

她說，未來校園相關規劃及配套措施若有更好的建議，歡迎地方鄉親提供意見，共同推動力行國小建設，打造兼具教育、托育與社區功能的優質環境。

照片來源：新北市議員蔡淑君臉書翻攝

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