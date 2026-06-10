文山二民防常訓登場 百餘人齊聚精進救護、識詐

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〔記者鄭景議／台北報導〕文山第二民防大隊長蘇聖修本月5日率領144名民防隊員，在台北市警局文山二分局禮堂，共同參與今年度民防大隊常年訓練。本次訓練規劃多項兼具實務與防衛韌性的課程，並邀請市大隊副大隊長蔡寶嬌與警察局防治科長到場慰勉。

文山二分局表示，本次常訓課程內容相當豐富，共安排8個小時的精實訓練。授課內容精準對接現代社會防衛需求，涵蓋心理健康識能、心肺復甦術與自動體外心臟電擊去顫器初級救護自救要領，同時針對目前高發的新興詐騙手法進行防範宣導。此外，因應現代科技與防空防衛需求，課程也加入執勤安全、無人機應處及防空避難知識，全面精進民防人員的協勤技能。

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為了提升學習效果，課程也特別穿插有獎徵答活動，透過輕鬆有趣的互動方式，讓民防隊員在歡笑中加深對各項防災與識詐知識的印象。參與的民防人員表示，這次的課程兼具實用性與前瞻性，不僅能學到自救救人的急救技能，更對新興科技如無人機的協勤應用有了更深認識，收穫滿滿。

文山二分局強調，「警力有限，民力無窮」，民防人員長期以來協助警方維護治安、參與災害防救，是維持社會安定的關鍵力量。期望透過這次高規格的培訓，能進一步加強警民合作，共同建構更為綿密的社會安全防護網，協同完成協助維護治安與防災救護的雙重使命。

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