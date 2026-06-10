文山二波麗士結合民力辦理訓練 強化防災防衛韌性

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【民眾網編輯方笙楠臺北報導】為增進民防人員協勤專業知識，精進民防人員協勤技能，提升民防團隊運作功能，結合各種災害防救工作，由文山第二民防大隊長蘇聖修率144名民防人員，於6月5日在文山第二分局參加「臺北市文山第二區民防大隊115年度常年訓練」。

圖說：臺北市文山第二區民防大隊115年度常年訓練，警察局科長陳信璁(右三)與訓練人員合影。

訓練內容包含心理健康識能、心肺復甦術「CPR」及「AED」初級救護與自救暨緊急救護(災)要領、識詐及防詐宣導暨新興詐騙手法之認識與防範、執勤安全與協勤要領暨無人機應處及防空避難知識宣導，本次規劃兼具「實務性」與「前瞻性」8小時精實訓練課程，並在課程中安排「寓教於樂」的有獎徵答，透過全方位的現代化技能培訓，將能有效強化民防人員在防災與治安協助上的專業防衛韌性。

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圖說：臺北市文山第二區民防大隊115年度常年訓練(哈姆雷克急救法)。

本次訓練市大隊副大隊長蔡寶嬌及警察局防治科長均到場慰勉，「警力有限，民力無窮」，民防人員向來是警察同仁最堅實的後盾，藉由全民共同參與、關心治安，才能凝聚最有效的防衛力量，期盼在民防團隊的緊密配合下，共同建構綿密的社會安全防護網，圓滿達成協助維護治安與防災救護的雙重使命。

圖說：臺北市文山第二區民防大隊115年度常年訓練(無人機操作)。

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五圖說：臺北市文山第二區民防大隊115年度常年訓練。