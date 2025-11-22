文山區車位300萬買不買？ 他猶豫「要租42年才回本」 網點關鍵：是加分項
[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導
隨著北市房價持續高漲，連停車位的價格也水漲船高。近日，有網友分享朋友買預售屋的煩惱，指出對方在台北文山區看上一個建案，車位開價高達300萬元，讓他猶豫是否值得購買。貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人提出建議，「沒車位以後不好賣」、「車位絕對是加分項」。
一名網友日前在PTT上以「請問文山區車位300萬是否要買？」為題發文指出，朋友自己住在南港，最近在文山區購入預售屋，主要是想作為投資或未來留給孩子自住。由於建商開出車位價300萬元，他開始評估是否值得加購。根據原PO試算，若以月租6000元計算、扣除管理費後，報酬率極低，「要連續租42年才回本」。因此讓他非常猶豫，詢問網友們「有車位若出租或轉售，是否真的會比較好租、比較好賣？」
文章曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在下留言回應，不少人建議可以購買車位，「車位一定比較好賣」、「台北市車位很稀缺，稀缺屬性的東西不要用租金估價」、「車位絕對是加分項」、「沒車位以後不好賣」、「多車位爽啊 我三房三車位 一台車停兩格好爽的」、「文山超會下雨，停地下室和停外面差異超大，而且最好車位不會漲，我現在房子7年車位已經漲快2倍還不算出租收益」。
但也有理性派網友持保留態度，認為「文山區很大，看你住哪裡，有些地方沒買車位你會很痛苦，有些地方沒有車位基本上沒差」、「搭配附近大眾運輸狀況跟房子坪數一起評估」、「文教區一堆公有停車場，月票3-4千你租金拉不高」、「若覺得投資不划算就看有沒有需求」。
更多FTNN新聞網報導
車位投資划算嗎？文山區車位要價300萬 網友直呼：回不了本！
台北買房夢越來越遠？ 他曝房價和20年前「差距驚人」 網嘆：只能被洗出去
存款150萬、月薪4萬！她苦惱「買小套房還是租屋」 網急勸：別衝動
其他人也在看
彰化多路口現「三角形神祕標示」！ 縣府：地籍航測作業
彰化市區好幾條馬路的路口，出現綠底、紅三角的奇特圖案，民眾看不懂是什麼意思，還以為是核災的圖案，或者炸彈要鎖定的地方，網路上沒有相關消息，現場也沒有任何告示，就連市長也一頭霧水，不知道是什麼作用，經過...華視 ・ 1 天前
龍潭健走活動吸引1200人參加 享受清新自然好風景
桃園市長張善政今（22）日上午前往龍潭區，出席「114年桃園市龍潭區千人健走活動」。張善政表示，今日秋高氣爽的天氣最適合全家大小一起參與健走活動，此次大健走路線全長不到4公里，步調輕鬆、景色宜人，大約1個多小時即可完成，適合所有年齡層共同參與，鼓勵市民每日走萬步，健康年年來。 張善政表桃園電子報 ・ 1 天前
大中華記者友好交流協會公益關懷之旅 抵雲林家扶關懷慰問
（記者林富貴／雲林報導）今（22）日，大中華記者友好交流協會公益關懷之旅蒞臨雲林家扶中心更深入的認識家扶工作， […]引新聞 ・ 1 天前
紀念已故好友! 山友登深堀山"綁布條架繩索"
中部中心/王俞斐、張家維、黃信儒 南投報導南投一名曾姓山友，在今年三月攀爬深堀山稜線時，遇到雪地結冰摔落邊坡意外身亡，由於這條線屬於冷門路徑，他的好友為了紀念他，在沿途開闢路徑綁上布條，並且在陡峭的邊坡綁上繩索，讓其他登山客能夠更安全的攀爬，平安順利回家。紀念已故好友! 山友登深堀山綁布條架繩索(圖/民視新聞)山友們，全副武裝，往深堀山前進，沿途綁上，藍色布條，方便其他山友，辦認路線。陡峭的邊坡，也親力親為，綁上繩索，除了希望讓山友，安全攀登，背後還藏有洋蔥。他們的曾姓好友今年三月攀登深堀山稜線時不慎摔落邊坡身亡 為了紀念他一行人沿路開闢路徑綁上布條(圖/民視新聞)他們的曾姓好友，在今年三月，攀登深堀山稜線時，遇到雪地結冰，不慎摔落邊坡身亡，為了紀念他，一行人決定，沿路開闢路徑，綁上布條。山友綁上繩索希望在關鍵時刻發揮救命作用 也替好友完成未完成的願望(圖/民視新聞)山友透露，因為這條路線，屬於相對冷門的路線，以往比較少人造訪，但最近其他路段崩塌，選擇這條路線的人變多，綁上繩索，希望在關鍵時刻，發揮救命作用，也替好友，完成未完成的願望。原文出處：紀念已故好友！ 山友登深堀山「綁布條架繩索」 更多民視新聞報導出遊注意！美官方發布日本「熊害警示」 防熊噴霧出租大受歡迎廚餘吃到飽! 黃喉貂現蹤玉山排雲山莊覓食最新／大苑子「石虎柳丁」風波延燒 2度發聲明「已親自登門道歉」民視影音 ・ 1 天前
鹿港200萬發票還沒找到！全鎮翻箱倒櫃：到底是誰
鹿港200萬發票還沒找到！全鎮翻箱倒櫃：到底是誰EBC東森新聞 ・ 1 天前
港台影星齊聚！ 現身豪華婚宴...梁朝偉夫婦、邱淑貞都到場
昨（23日）台灣、香港人氣明星全都聚集在台北寒舍艾美酒店，包含梁朝偉、劉嘉玲、邱淑貞、鍾鎮濤、張小燕、張清芳等人，都來到台灣參加婚禮，根據資深藝人李明依的說法，這次大家齊聚，是來參加閨蜜兒子的婚禮。中天新聞網 ・ 4 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
慢性發炎恐致癌！醫推「多吃4類抗炎食物」 不讓癌細胞長大
若想遠離癌症，應從飲食著手。營養醫學醫師劉博仁指出，癌症並非突然發生，而是長年慢性發炎、老化加速所累積的結果，身體長期處於慢性發炎，會提高癌症發生率，建議日常多攝取「橄欖油、多酚、Omega-3、大量膳食纖維」，有助於降低多種癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 4 小時前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 1 天前
山本、佐佐木不選洋基是「這原因」！總管凱許曼直言：不是我們給不起錢
體育中心／綜合報導道奇「日籍三本柱」大谷、山本、佐佐木讓大聯盟吹起「日本球員」熱潮，加上今年有多位日本球星都透過入札制度挑戰大聯盟，也讓過去曾積極網羅日籍球員的洋基隊動向受關注，對此球隊總管凱許曼（Brian Cashman）除了表達對今井達也的高度興趣，同時也表示其實並不是不願意砸錢網羅山本由伸和佐佐木朗希，而是因為「跟錢無關」的另外原因。FTV Sports ・ 21 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
國民黨2028誰出戰？吳子嘉喊「他」：盧秀燕可能根本沒意願
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨確定由立委蘇巧慧出戰，國民黨則是北市副市長李四川呼聲最高，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，不少人也對2028總統大選選情有諸多討論。對此，美麗島電子報董事長吳子嘉也在節目直指，國民黨「這兩人」才是最後兩強。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
郁方尪出國腹痛驚罹盲腸炎急動刀「保命關鍵竟是AI」就醫過程全說了
女星郁方2006年嫁給「斐儷珠寶」總經理陳昱羲，婚後育有2子1女，平時郁方也樂於在社群中分享一家人的生活點滴，日前發文提到老公前往阿布達比出差時，因為盲腸炎在當地動刀，沒想到幫助老公發現病因的竟是AI，讓郁方直呼：「AI時代拯救老爺」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前
芳心暗許2／藍2026接棒縣市長說了算 新北白沒戲最多蘭竹配嘉義
CTWANT調查，國民黨籍不少縣市長2026年屆滿不能再連任，像直轄市新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕，還有新竹縣長楊文科、花蓮縣長徐榛蔚、台東縣長饒慶鈴、彰化縣長王惠美、嘉義市長黃敏惠，而正被停職的宜蘭縣長林姿妙也將因兩屆任滿無法再選。其中，新北市、宜蘭縣、彰化縣...CTWANT ・ 6 小時前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 1 天前
澤連斯基拒絕了! 不爽美「28點和平談判」歐洲領袖齊赴基輔 川普嗆聲了.....
[Newtalk新聞] 美國日前對俄烏戰爭再提「美國版和平方案」，據多個消息帳號近日披露，美國提出的「28點和平計畫」已被俄羅斯掌握，俄羅斯總統普丁甚至親口證實相關文本的存在；而烏克蘭總統澤連斯基則明確表態，基輔不會接受這份由美國主導、外界形容是在「逼烏克蘭讓步」的方案。 X 帳號「NiKiTa_32156」引述美國總統川普的發言，稱美國正在要求烏克蘭「儘快決定是否接受和平計畫」，否則「這個冬天會很冷」。該帳號嘲諷稱，這段話聽起來「不像美國總統，倒像俄羅斯人的台詞」，與俄羅斯多年來的冬季威脅論如出一轍。 烏克蘭總統澤連斯基直言，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議。 圖：美聯社/達志影像（資料照） 不過據《Nexta tv》引述澤連斯基說法指出，烏克蘭不會接受美國提出的和平協議，他已在2019年上任時的就職演說中清楚承諾：只要仍在位，就不會以國土或主權交換停火。 X 帳號「Visioner」則透露，因應美國與歐洲多國外交動向近期急遽升溫，烏克蘭警方已在基輔市區布署強化安檢，並啟動特殊維安措施。 《Nexta tv》報導表示，普丁稍早在安全會議上證實，俄方確實收到美國提出的「川普版和平計畫」新頭殼 ・ 1 天前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 22 小時前