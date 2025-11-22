文山區車位300萬買不買？ 他猶豫「要租42年才回本」 網點關鍵：是加分項

[FTNN新聞網]實習記者陳予芊／綜合報導

隨著北市房價持續高漲，連停車位的價格也水漲船高。近日，有網友分享朋友買預售屋的煩惱，指出對方在台北文山區看上一個建案，車位開價高達300萬元，讓他猶豫是否值得購買。貼文曝光後，引發網友熱烈討論，不少人提出建議，「沒車位以後不好賣」、「車位絕對是加分項」。

有網友分享朋友買預售屋車位開價高達300萬元（示意圖／Unsplash）

一名網友日前在PTT上以「請問文山區車位300萬是否要買？」為題發文指出，朋友自己住在南港，最近在文山區購入預售屋，主要是想作為投資或未來留給孩子自住。由於建商開出車位價300萬元，他開始評估是否值得加購。根據原PO試算，若以月租6000元計算、扣除管理費後，報酬率極低，「要連續租42年才回本」。因此讓他非常猶豫，詢問網友們「有車位若出租或轉售，是否真的會比較好租、比較好賣？」

廣告 廣告

文章曝光後立刻引起討論，網友們紛紛在下留言回應，不少人建議可以購買車位，「車位一定比較好賣」、「台北市車位很稀缺，稀缺屬性的東西不要用租金估價」、「車位絕對是加分項」、「沒車位以後不好賣」、「多車位爽啊 我三房三車位 一台車停兩格好爽的」、「文山超會下雨，停地下室和停外面差異超大，而且最好車位不會漲，我現在房子7年車位已經漲快2倍還不算出租收益」。

但也有理性派網友持保留態度，認為「文山區很大，看你住哪裡，有些地方沒買車位你會很痛苦，有些地方沒有車位基本上沒差」、「搭配附近大眾運輸狀況跟房子坪數一起評估」、「文教區一堆公有停車場，月票3-4千你租金拉不高」、「若覺得投資不划算就看有沒有需求」。





更多FTNN新聞網報導

車位投資划算嗎？文山區車位要價300萬 網友直呼：回不了本！

台北買房夢越來越遠？ 他曝房價和20年前「差距驚人」 網嘆：只能被洗出去

存款150萬、月薪4萬！她苦惱「買小套房還是租屋」 網急勸：別衝動

