文山垃圾山困南屯 吳佩芸質疑低價代燒垃圾

▲中市議員吳佩芸指出，大量垃圾被打包成太空包，堆置於南屯文山掩埋場，形成一座座垃圾山(圖／柳榮俊攝2026.1.21)

[NOWnews今日新聞] 台中市議員吳佩芸今(21)日議會質詢指出，台中市長期代燒外縣市垃圾與大量事業廢棄物，導致焚化量能嚴重超載，甚至被迫花費上億元將家戶垃圾打包成太空包，堆置於南屯文山掩埋場形成「垃圾山」。對此，市長盧秀燕坦言台中收費確實偏低，目前已研議調整。

吳佩芸指出，台中三座公有焚化爐因缺乏有效控管，呈現「大燒特燒事業廢棄物」亂象。她批評，台中市的一般事業廢棄物代處理費明顯低於其他縣市，等於變相吸引外地廢棄物，直接排擠本市家戶垃圾去化空間，讓南屯居民長期承受環境風險。

環保局長吳盛忠表示，目前堆置在文山掩埋場的太空包，將待文山焚化廠新爐完工後處理。市長盧秀燕也表示，市府已針對費率進行檢討，坦承低價確實造成業者湧入台中，調整費用的公文正在簽辦中。

此外，吳佩芸亦揭露社區廚餘收運亂象。由於廚餘禁養豬政策，導致去化成本飆升，許多社區遭廠商拒收或不合理漲價。她要求環保局應建立透明的收運支援機制與收費指引，不應讓市民為失衡的垃圾政策買單。

