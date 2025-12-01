文山廠脫水機 日處理40噸廚餘

台中市每日產生270噸熟廚餘，因非洲豬瘟後全台禁廚餘養豬改以焚化處理，卻因含水量過高造成文山焚化廠11月24日一度緊急暫停進場。環保局緊急租用2部廚餘脫水設備，首部已上線，等第二部到位後每日可處理40噸，降低焚化壓力。後續固體將作為燃料或堆肥，液體可用於沼氣發電，並評估多元去化方式。

台中市議會警消環衛委員會1日針對全市廚餘去化以及廚餘政策進行討論。環保局局長吳盛忠指出，為降低廚餘含水量，目前已採租賃固液分離處理系統設置於文山焚化廠，第一部已於11月30日進場並試運轉，第二部則預計3日後到位。

環保局說明，該處理系統利用廚餘收集槽、簡易振動機及螺疊壓縮機等設備進行廚餘脫水作業，每小時處理量約5噸，約可去除40％之水分，預計每天運作8小時，日處理約40噸；脫水後的固體分離物，可作為燃料或高效能堆肥；液體可用於沼氣發電或製作液態肥。

吳盛忠強調，中長期將推動高效堆肥、沼氣發電、黑水虻等多元再利用方式，建立較為穩定的廚餘處理體系。

對於環保局的作法，民進黨台中市議員江肇國表達支持，但也提醒「技術不是問題，整體流程才是關鍵」。他指出，台中市早在大里與大肚垃圾場就已設置固定式脫水設備，問題在於無法搭配焚化爐靈活使用。

江肇國強調，廚餘大量改採焚燒本身會排擠一般垃圾焚化量，長期下來恐再次造成廢棄物堆積風險。

另，目前中央雖未重啟廚餘養豬，根據調查台中市36家廚餘養豬戶中有多達33家、約9成仍希望恢復廚餘養豬。民進黨市議員施志昌表示，台中市養豬協會的豬農希望能設置共同蒸煮中心，認證廚餘的安全。

不過，依環境部與農業部共識，未來豬農須加裝探測針與即時監測系統，確保廚餘能在90度下蒸煮1小時，設備成本約10至30萬元，且須經中央與地方會勘確認。對於豬農提議設置共同蒸煮中心，環保局強調可依法申設，但仍須等待中央政策明朗後才能推動。