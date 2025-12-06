「文山有愛公益園遊會」暖心登場！蔣萬安現身高歌 凝聚愛的力量

文山有愛公益園遊會在耶誕前夕溫馨登場，被譽為文山區「最有溫度的園遊會」，吸引眾多民眾參與。活動由藝起發光牧師宋逸民帶領藝人張文綺、周子寒上台，帶領全場大合唱，為冬日注入暖流。台北市長蔣萬安也親臨現場共襄盛舉，而此次園遊會的盈餘所得將全數捐給文山區社福公益團體，展現愛心與溫暖，讓愛永不止息。

「文山有愛」園遊會6日登場。（圖／TVBS）

活動現場充滿節慶氣氛，台北市長蔣萬安表示，看到大家充滿著喜悅、興奮與期待，加上現場有這麼多攤位，這是每一年當中最溫暖、最幸福的時刻。全場大合唱「台北的聖誕節」，唱出「台北的聖誕節天空不下雪，但是我感覺到一種愛的力量」，溫馨歌聲迴盪在園遊會現場，讓參與者感受到濃濃的聖誕氣息。

此次活動吸引許多民眾參與，現場準備了豐富的摸彩獎品，包含腳踏車、禮券等，讓參與者不僅能享受好玩、好吃、好喝又好逛的園遊會，還有機會獲得心儀的獎品。園遊會不只提供民眾周末休閒好去處，更具有公益意義。

園遊會吸引不少民眾參與。（圖／TVBS）

立委賴士葆強調，希望把耶穌的愛在聖誕節時傳播出去，透過一傳十、十傳百的方式，讓更多人在聖誕節期間能夠享受來自於神滿滿的愛。這場耶誕前夕的盛會，匯集了各方力量，共同實踐「愛永不止息」的精神，為文山區民眾帶來溫暖與祝福。

