文山焚化廠改建大轉彎 挨批黑箱

台中市議會警消環衛委員會26日到文山垃圾掩埋場考察，現勘環保局去年12月引進的廚餘脫水設備。（馮惠宜攝）

台中市議會警消環衛委員會26日前往文山垃圾掩埋場會勘。針對營運已30年的文山焚化廠汰舊換新案，與會市議員強烈質疑改建方案從「分兩階段」改為「一次新建」，有資訊不透明及規避環評之嫌；環保局強調，方案變更是因引進國內外先進技術，能達成「不拆舊爐、同時操作」的目標，不僅縮短工期，發電效率與環境友善度將大幅翻倍。

環保局原先規畫文山焚化廠汰舊換新案分兩階段蓋兩座日處理量各為450噸的新爐，但此次考察，環保局簡報已變更為同時新建兩座，合計日處理量達900噸的新爐。市議員現勘才發現焚化廠改建計畫出現重大變更，南屯區市議員何文海、西屯區市議員陳淑華質疑資訊不對稱、黑箱作業，市議員林德宇更直指市府在議事廳隱瞞，到現勘才吐實。

廣告 廣告

環保局對此回應，採取BOT模式招商後，投資廠商提出更優化的技術，可在不拆除舊爐的情況下同時操作並新建新廠，新方案預計花費4年興建、第5年營運，總投資額約93億至94億元。

針對環評疑慮，環保局指出，目前已交由廠商進行「環境影響差異分析（環差）」及地質測量。新廠完工後，汙染物排放量將顯著下降，其中硫氧化物減量83％、粒狀汙染物減量 85％；發電效率將從現行的15％提升至25％以上，售電收益也將翻倍。

此外，針對環保局將大里掩埋場的垃圾移往文山進行「分選打包」，陳淑華抨擊此舉是「掩耳盜鈴」，只是將垃圾從一處搬往另一處，並未真正去化；且疑質若按現況發展，台中市未來堆置的垃圾量恐高達80萬噸、「垃圾山越堆越高」。環保局回應，目前正規畫SRF（固體再生燃料）計畫，將分選打包後的垃圾轉化為再生燃料，提供給工業鍋爐使用，建立去化管道。

針對中央宣布民國115年起家戶廚餘禁養豬、116年起全面禁止廚餘養豬政策，環保局長吳盛忠表示，台中市每日約產生100多噸廚餘，已引進螺旋式廚餘脫水設備，每日可處理約60公噸，他強調將在事業廚餘禁養豬政策上路前完成相關設施整備，以確保處理量能無虞。