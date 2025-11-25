文山焚化廠昨廚餘過量暫停進場 中市環保局：已恢復正常

台中文山焚化廠前垃圾車排成了長長車龍，駕駛說這樣的情況已經持續好幾天，每次一等就是好幾個小時。

垃圾車駕駛抱怨，「都等很久，每天都等2個多小時，你從這邊到后里又要半個多小時啦，而且高速公路也會塞車。」

駕駛抱怨這樣的情況幾乎天天發生，有時還得載往后里焚化廠，到場發現一樣也得排隊，直說相當無奈。而文山廠24日還因為貯坑過濕，導致垃圾滑坡中下層滑動一度緊急關閉，連一般垃圾也停收，在整理貯坑後當晚才又再度開放。

垃圾車駕駛認為，「廚餘很濕啦，應該大部分原因是這樣，不然之前要塞車是很少的。」

民進黨台中市議員江肇國指出，「貯坑沒辦法及時排水，造成上方垃圾不斷往下滑落，讓整個傾倒口已經溢滿出來。」

台中市目前每日廚餘量約在250噸左右，3日開始改採全面進焚化爐焚燒，但外界質疑，廚餘混燒垃圾的比例不得超過10%，台中市目前3座爐平均混燒比例已經超出不少，文山廠甚至高達24%，才造成這樣的狀況，環團憂心如果調度不改善，這樣的情況可能再度發生。

監督施政聯盟執行長許心欣建議，「文山廠當初就是不該收，這麼多廚餘進廠，而是應該要分流到烏日廠跟后里廠，會是比較好的做法。」

台中市環境保護局環境設施大隊股長李宗翰回應，「昨（24）日已恢復開放收受廚餘及垃圾進場，提醒民眾排出廚餘前請確實瀝乾水分。」

環保局表示，3個焚化廠平均每天合計約去化270多噸的熟廚餘，會配合歲修或是運送距離等因素調度分配，目前尚可因應。