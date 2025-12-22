文山焚化廠汰舊換新先期工程動土 118年底完工

（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中市政府推動的文山焚化廠汰舊換新先期工程今天動土，台中市秘書長黃崇典表示，全案已與廠商完成BOT簽約，預計115年開始興建，118年底完工，119年開始營運。

台中市環保局上午舉行文山焚化廠汰舊換新先期工程祈福動土典禮，由黃崇典與投資興建廠商台泥文山環保科技公司董事長蔡立文及地方民代、里長共同出席，會中並由台泥文山環保科技公司進行工程簡報。

黃崇典表示，今天這項祈福典禮，是為先期工程預先準備工作，包括地質鑽探、樹木調查、興建臨時辦公室、環境影響差異分析等，讓施工團隊進駐，全案採促進民間參與公共建設模式辦理，由廠商投資興建新式融合周邊地景的高發電效率焚化爐。

黃崇典指出，全案由環保局與台泥文山環保科技完成BOT簽約後，將於115年開始興建，預計118年底完工，119年開始營運，完工後每日可處理900噸垃圾，較現行處理量600噸提高，空氣污染排放減少44%到90%，發電效率由15%提升到25%以上。

蔡立文表示，工程採取建新拆舊作業，興建新廠約4年時間，新廠試營運完成後就可以使用，再進行舊廠的拆除及相關辦公廳舍的完成，將掌握在7年時間內，以4年完成新廠興建，後續3年將舊廠拆除完成。

現場出席的南屯區寶山里長廖振源則認為，環保局將今天的典禮現場搞得很緊張，將進出都採取管制，讓他們感覺怪怪的，事實上，地方也很高興可以改善環境及焚燒能量。

文山里長何中信也說，大家都要製造垃圾，卻要由在地承擔，今天動土不要緊，但條件未說好地方不同意開工，他們今天沒有要抗爭，卻製造這種氣氛，是不了解民情，不了解地方訴求，環差未做前不會允許動工。

對地方訴求，黃崇典回應，因為新廠最後會比原來更好，地方疑慮可以消除，會盡力跟地方溝通，未來對城市及地方都是好的。環保局長吳盛忠也強調，未來垃圾處理更多，可以發更多的電，對地方回饋也會更多。（編輯：張銘坤）1141222