文山焚化爐超量收廚餘暫停進場？ 台中環保局：已恢復正常 7

CNEWS匯流新聞網記者徐德芬／台中報導

台灣自爆發非洲豬瘟以來，農業部已禁止廚餘養豬，目前台中市每日約有852噸廚餘送焚化爐焚燒，但台中市議員江肇國表示，台中市文山焚化爐昨晚因廚餘收受過量、貯坑含水量過高導致滑坡已「暫停進場」；對此，台中市環保局回應，文山廠進行垃圾貯坑調整，暫停垃圾傾卸，24日晚間7點30分已開放收受垃圾車輛正常進廠。

「只要廚餘無法找出去化方式，持續進爐，老爐子隨時都有停擺風險。」江肇國表示，雖然環保局持續趕工，不過根據規定，廚餘混燒垃圾的比例不得超過10%，台中市目前3座爐子平均混燒比例已經超出不少，擔憂傾倒口溢滿的情況仍可能再度發生。

環保局說明，文山焚化爐因廚餘和水分多，儲坑內的垃圾滑動、位移，因此暫停進場，請垃圾車轉往后里焚化爐，這是3座焚化爐正常調度和支援常態，也還不到要使用掩埋場暫置或去化，會盡快讓焚化爐恢復運作。

另外，江肇國指出廚餘全數改送焚化爐，使時間與成本驟增，有業者每月處理費從1.2萬元飆升至4.5萬元，增幅近4倍。

對此，台中市長盧秀燕回應，目前已開放業者免費將廚餘送進焚化爐，若議員發現業者坐地起價，可向市府檢舉。她承諾將對收運業者進行源頭管理，並強調市府會「盡量不讓民眾受影響」。

針對廚餘去化問題，環境部長彭啟明表示，各縣市對於是否禁止廚餘養豬態度不一，部分縣市希望全面禁止，但未特別關注後續廚餘去化議題，有些縣市則希望設有共同蒸煮場，也有縣市期盼給予1至1年半時間發展堆肥、生質能等設施，再禁止廚餘養豬。

彭啟明說，目前正與各縣市溝通當中，但中央仍要有政策，未來是否全面禁止廚餘養豬，需要行政院跨部會協調，希望本周能對外說明結果。

照片來源：台中市政府提供

