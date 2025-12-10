文山焚化爐重建 民代促環差分析

台中市議員10日要求文山焚化廠重建要環差，市長盧秀燕表示，大家都希望快蓋焚化爐，拜託不要希望開工卻又要阻擋。（陳淑娥攝）

台中文山焚化廠重建工程將於年底動工，市議員10日在議會定期會表示，文山焚化廠設計2個爐體，每日處理量能分別為450噸，要求進行環境影響差異分析，否則不能動工；環保局長吳盛忠允諾由得標廠商進行環境影響差異分析，年底先啟動拆除既有辦公室等工程。

台中市議會昨進行明年度總預算審查第二讀會，民進黨議員何文海表示，文山焚化廠每日處理量能沒超過900噸，所以沒做環境影響評估，但他極力要求做環境影響差異分析，追問年底就要動工了，環境影響差異分析做了沒？

市長盧秀燕表示，文山焚化廠重建先期工程不是爐體本身，是拆除既有辦公大樓，還要蓋臨時辦公室，未來爐體才會放在該處；至於是否做環境影響差異分析，環保局長吳盛忠則說，會研究一下。何文海不滿說，沒有環境影響差異分析就不能動工，要求附帶決議。

民進黨議員李天生、江肇國認為，重建後的文山焚化廠每日處理量能雖同樣900噸，但之前是3個爐體，每個爐體處理量能為300噸，新設計是2個爐體，每個爐體處理量能是450噸，爐體數量不一樣，環境影響差異分析當然要做，須耗時1、2年時間，誰來做應該說清楚。

民進黨議員陳淑華痛斥，延宕7年的文山焚化廠跳過環評、環差，想要闖關硬蓋，完全無法消除民眾汙染疑慮。

國民黨議員劉士州認為，環境影響差異分析要做，但趕快動工也是地方所殷切期盼。盧秀燕表示，大家都希望趕快蓋焚化廠能長治久安，她也拜託不要一方面希望開工，一方面又要阻擋。劉士州則說，與環境影響差異分析沒關係的，就可以先動工。

吳盛忠最後允諾，會由得標廠商進行環境影響差異分析，年底將先拆除既有辦公大樓以及興建臨時辦公室，會盡快啟動環境影響差異分析。

環保局說明，文山焚化廠BOT案整體工程除包含爐體主要興建外，尚有既有辦公大樓之拆除及施工期間臨時辦公室之搭建等工程，須視整體工程推動期間需要施作，已請廠商加速推進。