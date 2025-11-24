文山焚化爐驚傳「滑坡」！貯坑爆滿急停收

台中市因廚餘禁養豬，廚餘只能靠焚化，近來文山焚化爐清運車經常大排長龍。（江肇國提供）

台中市文山焚化爐24日傍晚因廚餘收受過量、貯坑含水量過高導致滑坡，環保局緊急下令「暫停進場」。台中市議員江肇國率先發布緊急快訊指出，文山廠傾倒口已溢滿，清潔隊垃圾車被迫排隊久候，市府則緊急將所有垃圾與廚餘改送后里焚化爐處理。

受文山廠停擺影響，后里焚化爐瞬間湧入上百輛清潔車，廠區外大排長龍。江肇國批評市府長期無視廚餘量暴增問題，如今以「挖東牆補西牆」方式應急，不僅造成清潔隊作業延誤，更可能引發更大的垃圾處理危機。

環保局則說明，事故主因是近期廚餘含水量高、瀝水不足，使原本乾燥的家戶垃圾也被連帶軟化下滑，造成貯槽過濕並出現滑坡，中下層垃圾持續滑動，使文山廠無法安全進場。環保局已請廠商全力清理淤塞，強調「很快就會重新開放」。

事件引發民怨沸騰，多名網友在社群留言批評市政能力不足，有人直言：「連垃圾和廚餘都處理不好，還稱媽媽市長？」也有人嘲諷「包裝第一名，市政沒半步」，甚至有人氣憤表示「台中廚餘乾脆倒秋紅谷算了」。

