文山特區地價再創新高 東高雄房價全面挑戰坐穩5字頭

【記者葉家銘／高雄報導】近期三地集團因創辦人鍾嘉村捲入光電弊案疑雲，集團為短期財務調度，大舉販售集團所持有土地，當中位於文山特區繼日前以單坪95萬元，總價5億5545.6萬元，售出位於文衡路，面積584.69坪住3-2分區地給京城集團外，近期又筆實登揭露地建物位於澄清路上，總面積410.8坪，成交金額5億7763.3萬元，換算單坪140.6萬元，而兩次售地因土地相鄰，總面積995坪，總額11億3308.9萬，換算單坪113.87萬元，買方均為京城集團。

文山特區過去至今被視為東高雄房價指標區段，早期包括京城、城揚等指標建商均有大規模推案，然而隨著區段土地開發日漸稀缺，也讓近年來地價不斷挑戰新高，如2023年鼎宇建設以單坪100萬元，購入文濱路、文鳳路口麗馨汽車旅館，同樣住3-2分區，總成交價約12億元，另2024年三地集團3月以總價10億1078萬元購入區段「燦坤3C澄清旗艦店」與「陶板屋澄清店」2門市店面，住4土地面積883.98坪，換算每坪地價近115萬元，如今京城集團又以單坪140.6萬元，刷新區段地價新高。

此次京城集團以單坪140.6萬元，購入「聚」、「水刺床」、「亞尼克」3家店面，區段地價再創新高！富住通商用不動產研展部經理許值瑋分析，目前文山特區新屋房價因缺少新案，單價還落在4字頭末段，然而若以單坪百萬元地價計算，未來房價將挑戰坐穩5字頭成交行情，「文山特區房價會拉到多高，跟未來鄰近三井百貨所在的國泰重劃區會有相關，兩生活圈可能都是5字頭房價，主因是隨著捷運黃線建置，將成為東高雄發展核心。」

「聚」、「水刺床」、「亞尼克」3家店面被收購，租約未來到期是否續租，成為市場關注焦點。葉家銘攝

