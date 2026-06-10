文山運動中心驚傳火警！電動車突自燃狂燒 慘剩「焦黑骨架」波及2車

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記者鍾昀軒／台北報導

台北市文山運動中心今（10日）上午一輛微型電動二輪車自燃。（圖／翻攝畫面）

位於台北市文山區的「文山運動中心」今（10日）上午發生一起火警，於機車停車場內一輛微型電動二輪車疑似因電池異常，導致自燃起火。整輛機車燒到只剩下骨架，還波及了停放在一旁的2輛機車，一共造成3輛車毀損。詳細起火原因及財物損失情形，仍有待消防單位進一步調查鑑定。

這起意外造成一共3輛車受損，所幸並未有人員傷亡。（圖／翻攝畫面）

據了解，這輛微型電動二輪車的車主於今（10日）清晨5時許將車輛停放在機車停車場內後，便直接離開現場。怎料，直至上午7時51分許，車輛突冒出白煙並起火燃燒。警消獲報到場後，立即前往現場灌救。初步研判，疑似因車輛電池異常導致自燃；另波及停放在周邊的另2輛機車，，所幸並未造成人員傷亡。

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警方提醒，民眾使用微型電動二輪車及其他電動載具時，應定期檢查電池、充電設備及線路狀況，並使用原廠或合格充電設備，避免電池過度充電或受撞擊損壞，以降低火災事故發生風險，確保自身及公共安全。

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