文山驚奇 早餐吃到一半 野生山羌亂入

位在北市文山區的一家早餐店，10月30日上午突然有一隻野生山羌闖入。北市動保處表示，接獲通報後前往救援，現場觀察山羌行動自如，捕獲後已野放山區。也提醒民眾如有發現山羌誤闖入室內，應立即通報動保處處理，並遠離山羌，以免山羌受驚嚇導致猝死，若任意捕捉山羌，可依《野生動物保育法》裁處6萬元至30萬元罰鍰。

有民眾前日在社群平台發文表示「早餐吃到一半山羌亂入」，引發網友熱烈挑論。動保處表示，當日中午接獲民眾通報於景華街128巷早餐店有山羌闖入，即派員前往救援，現場觀察山羌行動自如，捕獲後已野放山區。

廣告 廣告

不過野生山羌突然闖入並非個案，9月22日北市信義區某社區大樓地下室B1也驚見一隻野生山羌亂竄，讓住戶嚇一跳，趕緊撥打1999市民專線通報，動保處獲報後隨即派員前往現場，成功救援誤闖地下室的山羌，評估山羌並無外傷，即尋鄰近山區進行野放。

動保處表示，山羌為一般類野生動物，體型嬌小、四肢短而敏捷，不過由於天生敏感，常因天性膽小而失措逃竄，過度的緊迫感都有可能導致山羌休克甚至死亡，甚至即使只是單純運送或醫療檢查，都會對山羌造成影響。

動保處說，民眾如有發現山羌誤闖入室內或受傷需救援，可先遠處觀察、減少對山羌的驚擾，以免山羌緊迫易受驚嚇猝死，並立即撥打1959動保專線或1999市民專線通報，尋求專業人員協助。

動保處提醒民眾，切勿任意捕捉一般類野生動物如山羌，違者依《野生動物保育法》規定可處6萬元至30萬元罰鍰。