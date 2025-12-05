文山高中生服務學習活動 體會付出與感恩

文山高中昨（五）日下午由教官室帶領探索服務社三十位學生前往前鎮區安德烈食物銀行，展開一場深具教育意義的服務學習活動；活動一開始由中華安得烈慈善協會簡介其使命與服務內容，讓學生了解該協會長期關懷弱勢家庭，尤其是○至十五歲的孩童，每月提供價值約一千五百元的「食物箱」，協助孩子們免於飢餓。

在實作環節中，學生們依照標準流程完成五十箱食物箱的包裝作業，每項物資均需按照規範擺放，以最大化箱內空間利用；學生們透過分工合作，體會到每個食物箱背後都包含細緻、嚴謹且充滿愛的付出。安得烈食物銀行發放的不只是食物，還有最珍貴的愛心，每一箱食物都像是一份「希望禮盒」，將溫暖與幫助傳遞到有需要的家庭中。

文山高中陳建民校長表示，這次服務學習不僅讓學生了解公益組織的運作，更在實際行動中體會付出與感恩的力量；學校期望透過服務教育，培養學生的同理心，並將善意持續傳遞下去。

活動後，一名國二郭同學分享自身故事：因家庭功能失衡，自小為低收入戶，與祖父母同住，多年來受到安德烈食物銀行的支持，使他在求學過程中免於挨餓，也深刻感受到社會善心人士的溫暖；透過這次服務，他從原本的受助者成為付出者，親手為其他需要的孩子包裝食物箱，並提到「我也能學習去愛」。

該活動讓孩子親身體會「助人是快樂的源泉」，也讓這美好的品格種子播在孩子心中，有一天生根發芽，開出碩大豐盈的善果！