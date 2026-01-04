文山、北投誰更強？網分兩派論戰 喊「這區」有輝達穩贏：發展空間多

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

台北市房價為全台之冠，若要在當中尋找較便宜的區域，通常落在文山區和北投區，便有網友列出兩地優點，像是文山靠近信義區，北投未來有輝達（NVIDIA）進駐等，好奇哪一區較有優勢，吸引眾多留言討論，兩方各有擁護者，「兩個都很偏，但是素質文山確實比較高！」、「北投贏在有重劃區有輝達」。

有網友在PTT上詢問「台北市文山區相較於北投區有甚麼優勢？」（圖／輝達官網）

日前有網友在PTT房市板上詢問「台北市文山區相較於北投區有甚麼優勢？」，並羅列雙方優點，指出文山區距離國道3號和信義區較近，且居民有不少是軍公教退休人士，另一方面，北投靠近國道1號及機場，搭乘捷運紅線也方便，未來還會有輝達（NVIDIA）、Google進駐，希望能針對兩邊的優劣獲得更多意見，貼文一出便引起熱烈討論。

廣告 廣告

認為文山較具優勢的網友留言道：「新屋一坪不到100就買得到」、「文山是北市裡相對便宜的吧」、「文山直線距離離大安跟信義其實都很近」、「等環狀線好了，應該文山會贏吧」、「文山有價格優勢吧？」、「兩個都很偏，但是素質文山確實比較高！」、「文山離市中心比較近吧？」、「景美算文山的話，一定秒選景美吧，醫療都在這」。

而另一派聲音則表示：「北投這波贏麻了，文山蛋雕啊」、「天氣文山被輾壓」、「北投有好市多」、「北投聚落很集中在紅線周圍」、「輝達、Google進駐，加上未來士林北投一堆地素材開發，不難選擇吧」、「北投雖然市區也很擁擠，但是可以發展的空間還是比文山多」、「北投贏在有重劃區有輝達」。

更多FTNN新聞網報導

同樣5千萬該換嗎？他想替爸媽賣掉老公寓換新宅 卡在「這個問題」

家產先選哪一棟？她卡在「可用但不完整」與「喜歡卻住不到」之間

距北士科4站 信義房屋：「這裡」房價差10萬

