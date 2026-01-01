一文帶你環遊世界瘋跨年》從紐西蘭一路嗨到紐約 絢爛煙火秀迎接2026

2025年最後一天，全球各大城市照慣例都舉行盛大跨年儀式，利用演唱會、煙火秀和燈光秀，迎接新的一年到來。

由於地理位置的關係，紐西蘭北島大城奧克蘭（Auckland），將是全世界第一個迎接2026年的大都會。而在他們之前，南太平洋島國吉里巴斯則是率先一步跨入2026年。慶祝儀式一路從大洋洲向上走入東亞，台灣、香港、泰國、新加坡、日本、南北韓、中國依序進入新的一年。

埃及在古夫王金字塔前施放壯麗煙火迎來2026。（美聯社）

泰國曼谷在河畔施放跨年煙火迎接2026到來。（美聯社）

波蘭華沙舉行盛大跨年活動迎接2026。（美聯社）

北韓平壤也舉行盛大跨年活動，並在體育場施放壯麗煙火。（美聯社）

接下來輪到中東，杜拜哈里發塔的壯麗煙火秀，以及搭配古夫王金字塔與大埃及博物館的慶祝，讓歡慶2026年氣氛繼續延續至下一棒：歐洲。英國倫敦、法國巴黎、德國柏林、俄羅斯莫斯科，都準備盛大慶祝儀式，以燦爛煙火秀迎接新年到來。

北京施放跨年煙火與燈光秀迎接2026到來。（美聯社）

被視為西半球最重要的跨年慶典之一，紐約時代廣場依舊湧入可觀的人潮。（美聯社）

除了迎接2026，美國華府同時點亮「建國250年」的紀念燈飾。（美聯社）

德國柏林布蘭登堡門施放跨年煙火迎接2026到來。（美聯社）

俄羅斯民眾前往紅場慶祝2026到來。（美聯社）

最後一批慶祝儀式，則是在跨越大西洋抵達彼岸的美洲，紐約市時代廣場、多倫多CN塔、巴西里約，都是全球著名的跨年慶典勝地。

