文德國小國際運動嘉年華 校園變身世界村

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】芬園鄉芬園文德國小56週年校慶「國際運動嘉年華」熱鬧登場！今（16）日，學生老師換上各國服飾，全校操場化身五彩「世界文化運動村」，跑道上笑聲、驚呼聲此起彼落，家長也驚喜變身金剛戰士，現場嗨翻天。

芬園文德國小56週年校慶「國際運動嘉年華」熱鬧登場，弗朗明哥舞者、金剛戰士齊現身，驚呼聲、笑聲連連。（文德國小提供）

文德國小校園裡就充滿濃濃國際風，老師們穿上日本和服、韓國韓服、泰國傳統服飾，甚至埃及和中東風格禮服，忙進忙出的身影像是把世界文化展直接搬到操場。學生看到老師們大變身，忍不住驚呼、笑聲連連。

學生入場更是吸睛，全校六年級到一年級，各年級都準備了不同國家的服裝和表演：六年級「日本野球魂」，隊伍整齊有氣勢，完全像球場開賽式。五年級「巴西足球小子」，節奏明快又活力十足，一進場就嗨翻操場。四年級「美國 USA 熱力隊」，自由動感、步伐自信，手勢俐落。

三年級「你好．我是台灣囝仔」，台味十足，看了就嘴角上揚。二年級「肯亞動物群像」，孩子們化身可愛動物，跑道瞬間變非洲草原。一年級「西班牙弗朗明哥舞者」，裙擺旋轉，小舞者萌翻全場。

最讓人驚喜的，是家長委員們的「金剛戰士（Power Rangers）」大變身！紅、藍、黃、綠、黑五色戰士完整現身，學生尖叫連連，老師笑說：「今天最強 cosplay！」家長的驚喜演出也成為全場焦點，讓整個嘉年華氣氛瞬間飆到最高點。

今年的趣味運動賽事還加入了「環境永續」概念，讓孩子在運動中也學習守護地球：低年級「水資源接力」：一滴水都不能浪費，孩子邊跑邊小心接水，笑聲中學到珍惜水資源。中年級「減塑快跑」：跑道上邊衝刺邊完成減塑任務，分類、減量、清理塑膠，趣味又有意義。高年級「水滴大作戰」：需要團隊合作保持水量不灑出，高年級展現默契與穩定度，畫面超可愛。

校長謝庭秝說．我們希望透過更多多元、特色活動，讓孩子在地扎根，也能走向世界，成為自信、有能力、懂得尊重差異的全球公民。家長會長許守港也感謝老師們用心，讓孩子度過難忘又充滿教育意義的一天。