一文懂台灣捷運隨機殺人3憾事 鄭捷、洪淨、張文奪8命！一共通點毛骨悚然

張姓逃兵在台北車站丟煙霧彈現場，警方封鎖現場。廖瑞祥攝



北捷台北車站、中山站商圈19日爆發隨機殺人案，造成四死；涉案男子27歲張文隨後墜樓身亡，他是妨害兵役通緝犯。這也是台灣捷運史上第三起隨機砍人案，前兩起為鄭捷在北捷板南線犯案，當時鄭捷23歲，第二起是洪淨在中捷隨機犯案，洪淨21歲。名字都是兩個字，加上年紀均20多歲，引發網友議論。《太報》整理三件案發經過。

張文。翻攝畫面

鄭捷案

為台灣死刑犯。2014年5月21日，鄭捷在北捷板南線隨機殺人案，造成4死24傷，是台灣首起捷運殺人案；最高法院以殺人罪判其4個死刑，另增加144年又6個月的有期徒刑。2016年5月10日，槍決伏法。

和鄭捷在東海大學同寢室居住九個月的室友王姓學生在接受校方約談時表示，5月21日13時許，自己與另名室友曾撥打手機給鄭捷邀約吃飯，鄭當時簡短回應「人在台中市區，沒法一起吃飯」；王姓學生於同日16時許再次撥打鄭的手機，手機未聯通，當時即為鄭的犯案時間。

鄭捷就讀的東海大學於案發後發出聲明表示：「不管如何，鄭生永遠是我們的家人。是我們不夠愛他。」

鄭捷。取自維基百科

洪淨案

2024年5月21日中午左右，洪淨涉嫌在中捷由水安宮站開往市政府站的列車上，持菜刀及水果刀隨機攻擊車上民眾，包含主嫌在內共4人受傷，其中3人送醫救治。送醫受傷者分別為17歲呂姓少年，其胸口及手臂撕裂傷，以及27歲許姓男子的臉部遭砍傷，許姓男子就是網友口中的「長髮哥」。

洪淨案發前從屏東北上，落腳台中市一處摩鐵，犯案當天進入水安宮捷運站，先將包包放置在控制台上，隨後突然從包包拿出刀具攻擊乘客，離他最近的男子遭砍，菜刀被奪下後，洪淨又拿出其他刀械繼續攻擊。車廂內乘客見狀合力上前制伏，過程驚悚。二審法官認為洪淨有悔意，經過減刑後，判處洪淨9年9個月有期徒刑，經最高法院認定二審判決適當，駁回上訴，全案定讞。

台中捷運砍人另一視角曝光，黑衣大叔勇敢擋下洪男。翻攝報廢公社

張文案

張文於2025年12月19日在北捷台北車站及中山站商圈隨機殺人前，先搬離租屋處，且四度縱火，燒毀多部汽機車和自己租處。

下午5時24分起，張文於北捷台北車站M7地下連通道、星巴克咖啡旁丟汽油彈後再扔多顆煙霧彈，隨後返回落腳的旅館補充彈藥。下午6時41分，現身北捷中山站出口前南京西路，當街丟擲煙霧彈，並持長刀朝路上人群與騎士逼近揮砍，最後自己墜樓身亡。整起案件共導致4人死亡。

張文到北車丟擲汽油彈前，先把租屋處燒了。讀者提供

