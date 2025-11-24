文攻武嚇創意百出！中共選甲午戰爭潰敗地實彈演習：已不是1894年的中國

國際中心／綜合報導

中國對日本的文攻武嚇每日都有新創意。根據中國媒體報導，中國今（24日）上午6時至下午5時，在劉公島東部水域、黃海部分海域進行實彈射擊。而之所以選此地，中國又有自己「耐人尋味」設定，稱劉公島作為甲午戰爭戰敗地，「每一寸海浪都銘記中華民族的悲壯歷史。」

中共又有自己「耐人尋味」設定，這次選甲午戰爭潰敗地劉公島附近海域進行實彈演習。（圖／翻攝畫面）

選北洋艦隊覆滅地軍演

根據中國海事局發布的航行警告，中國會在24日上午6時至下午5時進行，於黃海部分海域進行實彈射擊訓練，禁止任何船隻駛入。

「中華網」24日特別報導指出，這次實彈演習地點靠近劉公島，此地為甲午戰爭故地，當年的北洋艦隊在此覆滅，「傳遞的戰略信號耐人尋味」。

自我喊話：今日中國已非1894年中國

該報導指出，劉公島作為甲午海戰終結地，「每一寸海浪都銘記中華民族的悲壯歷史。選擇在此進行實彈射擊，既是對歷史的銘記，也是對現實的宣言。」甚至稱，黃海的砲聲是警示是宣言：「今日中國早已不是1894年的中國，任何企圖挑戰中國主權和領土完整的行徑，都必將遭到堅決反制」。

報導引述軍事專家分析，指出演習的區域不僅是中國海軍前出西太平洋的關鍵通道，也是拱衛京津門戶的戰略要衝。在此進行實彈射擊，既檢驗部隊應急反應能力，也演練要地防禦戰術。

為了抗議高市先前的發言，中共已頻繁軍演、派海警船巡航釣魚台，網路上也出動各種醜化日本的圖卡、嗆聲的海報、演習的影音在網路世界「威嚇敵方」。但目前高市未有撤回發言的打算。

