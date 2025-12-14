文昌宮點燈「2600張號碼牌」秒殺！家長頂寒風夜排

台北市文昌宮的點燈活動近日開跑，大批家長要幫孩子點文昌燈，祈求金榜題名，頂著寒風，晚上就來夜排。（圖／東森新聞）





台北市文昌宮的點燈活動近日開跑，每天只開放2600個名額。接下來學測就要到了，大批家長要幫孩子點文昌燈，祈求金榜題名，頂著寒風，晚上就來夜排，希望能拿到號碼牌。還有人排了47個小時，直呼這比演唱會還難搶。

冷氣團來報到，北台灣晚間濕冷濕冷，即使如此許多父母仍然包緊緊，帽踢、外套全部都出動，頂著寒風來到廟宇夜排，為的就是祈求孩子金榜題名，台北民生西路的文昌宮香火鼎盛，每年都會有考生來祈福，年度點燈近日開跑，每天限量發放2600張號碼牌，一開放就被秒殺，許多人家長擔心來晚了搶不到名額，趕緊來卡位。

記者vs.點燈家長：「早上午五點半到現在下午約3點，（大約排到幾點才領到號碼牌），八點．．．八點三個小時喔，小朋友就學業順利啊。」

事實上排隊人潮從下午就出現，長長人龍宛如貪食蛇，還有人為了排隊排了47小時，直呼點燈比演唱會還難搶，由於點燈活動到15號就結束，家長們要搶在這三天內替孩子們點文昌燈，畢竟燈亮了心也就安了。

