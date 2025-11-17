文昌會即將在新莊登場！綠議員曝昌目標是"這個"！

論壇中心/綜合報導



國民黨主席鄭麗文與民眾黨主席黃國昌，將首次舉行會面，會面地點選在新北市新莊凱悅嘉軒酒店，雙方會談是否會著重2026大選提名方向，引得外界猜想，而另一方面，前民眾黨立委蔡壁如則公開喊話國民黨該讓就讓，更點出五個縣市應該藍白合，民眾黨的步步緊逼，國民黨該如何面對。

民進黨台北市議員洪健益在《頭家來開講》節目中指出，黃國昌其實是司馬昭之心，他要的根本就不是縣市首長，因為他自己知道，要跟李四川比民調，連車尾燈都看不到，所以他必須用民調去跟鄭麗文談，「他要的其實是議員的席次」，至於蔡壁如跳出來講該讓就讓就只是來蹭聲量的，談蔡壁如沒有意義，洪健益更表示，黃國昌要把他四大金釵的選票搞好，因為這關係到黃國昌還能不能在黨內站得住腳，假設明年選舉民眾黨議員席次沒增加還減少，黃國昌這個主席位置就必須下台負責。

