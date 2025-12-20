文晶瑩X台北大學藝術展 籲關注性別暴力

展覽執行團隊合影。（圖：台北大學提供）

▲展覽執行團隊合影。（圖：台北大學提供）

由台北大學社會工作學系康淑華助理教授，與香港城市大學創意媒體學院文晶瑩副教授共同策展規劃的「一起陪你：文晶瑩x台北大學師生與三鶯樹地區民眾後#MeToo藝術展」，於日前在台北大學社會科學學院一樓大廳舉行，透過社會參與式藝術，邀請北大師生及新北市三峽、樹林、鶯歌地區民眾關注性別暴力議題。

校方指出，展覽規劃多個主題區，包含裝置藝術及議題展區。其中，「釋色如果我是」乃藝術家文晶瑩為響應二○一七國際#MeToo運動的性暴力被害人在現身後卻遭網路霸凌的處境，所創作之參與式裝置藝術。

廣告 廣告

作品以「受害人」、「施暴者」和「旁觀者」三種角色之填色卡，展示了近年來在香港、台灣及美國所蒐集的觀眾回應與創作。此區亦展出台北大學學生於今年五月參與文晶瑩工作坊和康淑華課程所創作的近百件作品。本次展覽現場亦備有填色卡和繪畫工具，供觀眾即場創作並加入展出，十天內共搜集了九十一件作品。

「後#MeToo」動畫區，則呈現藝術家文晶瑩將自二○一八年起蒐集來自各地觀眾所創作的填色卡內容，轉化為動畫作品。該作品於二○二一年完成後，已入圍十七個國際影展和展覽，並於紐約FOLCS國際短片大賽得榮譽獎。

此外，社會工作學系「性別暴力專題」同學負責此次展覽的議題專區，在康淑華指導下論述「親密關係暴力：新住民女性的脆弱處境」、「數位性暴力」與「LGBTQ+與親密關係暴力」等主題，協助觀眾更加認識不同被害者的處境，並思考如何共同打造更友善與同理的環境。專題同學亦分組參與展覽宣傳、教育及研究等工作，並於展覽現場擔任導覽員，與觀眾進行交流。

展覽透過藝術家、師生與社區民眾的共創，嘗試打破性別暴力的污名，提供一個安全與溫暖的討論空間，無論是分享想法與故事，在安靜地著色中或閱讀中與自己對話。期許透過此次展覽以及藝術行動，深化大家對於性別暴力議題的關注，並思索進一步行動的可能，一起陪伴受傷的生命，邁向更友善的社會。